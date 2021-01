În această dimineață s-a atestat trafic intens în punctul de trecere Criva pe sensul de ieșire din țară. În celelalte puncte de trecere traficul este redus, potrivit Poliției de Frontieră.

Totodată, PF informează despre drumuri înzăpezite și mașini blocate la frontiera de sud porțiunea de drum de circa 6 km dintre or. Vulcănești și s. Burlăceni este blocată din cauza stratului de zăpadă de cca 90 cm. Au fost informate organele de cooperare pentru deblocarea drumului. A fost acordat ajutor la dezăpezirea unei mașini de poliție și a unei ambulanțe în comun cu IGSU.



Drumurile dintre or. Ceadîr-Lunga și PTF Ceadîr-Lunga-1, PTF Cedîr-Lunga-2 și SPF Valea Perjei sunt blocate din cauza unui strat de zăpadă de cca 90 cm. S-au informat organele de cooperare pentru deblocarea drumului.



Totodată, porțiunea de drum de 1,5 km, între satul Cișmichioi și PTF Etulia a viscolit un strat de zăpadă de pînă la 90 cm.



Polițiștii de frontieră de la SPF Cișmichioi, aflându-se în misiune de serviciu, pe traseul dintre or. Vulcănești și satul Cișmichioi au observat trei autoturisme blocate în nămeți. În mod operativ, polițiștii de frontieră s-au implicat și au ajutat conducătorii auto aflați în dificultate, autoturismele fiind tractate și scoase din blocaj.

În același timp, polițiștii de frontieră din Direcția regională SUD au deblocat mai multe autoturisme de pe traseul spre PTF Mirnoe.