După ce s-a ales cu un nou dosar penal pe numele său, fiind acuzat de „exces de putere”, „fals în acte publice”, „reținerea sau arestarea ilegală” și „tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate”, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție vine cu o reacție. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă susținută luni, 25 ianuarie, Viorel Morari a ținut să răspundă fiecăror acuzații publice aduse în adresa sa atât de către unul din co-proprietarii rețelei de benzinării „Vento”, cât și din partea Procuraturii Generale.

„Procurorul general a pornit dosar penal cu mai multe capete de acuzare inclusiv în privința mea. M-am adresat la CEDO, dosarul „Morari contra Moldovei” a fost înregistrat, a precizat Viroel Morari.

În continuare, Viorel Morari a afirmat că „în ultimul timp s-a creat o practică prin care în calitate de purtători de cuvânt ai Procuraturii Generale apar persoane care au fost urmărite penal, deoarece ceea ce spune această instituție nu mai este credibil”.

După procurorul general care a făcut justiție pe acest dosar în studioul unui post de televiziune din țară, Igor Borș a venit și el cu acuzații pe care le-aș cataloga ca fiind GRAVE, în care Viorel Morari este acuzat că ar sta în spatele așa zisului atac raider, având interese personale în dosarul denumit generic VENTO.

Sunt aici nu pentru a mă JUSTIFICA, vreau doar dacă se tinde în a se stabili adevărul să prezint opiniei publice și o altă parte a monedei, care cumva pare să fie lasată în umbră. Eu nu o să vin cu acuzații, o să Vă ofer dreptul de a Vă face propriile concluzii.

Morari a explicat că, Igor Borș a fost pus sub învinuire pentru evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari – 3 373 978 lei, iar temei pentru aceasta au servit mai multe acte ale Serviciului Fiscal de Stat pe S.R.L Datario.

„Igor Borș a fost la conducerea companiei Tirex, iar Adrian Borș a inițiat crearea imperiului de benzinării Vento. Acest imperiu a fost creat în rezultatul diminuării bunurilor companiei Tirex, deoarece frații lucrau concertat. Asta rezulta din materialele care au fost prezentate PA de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru gestionarea imperiului Vento au fost înregistrate mai multe întreprinderi, unde apărea drept administratori persoane subordonate financiar fraților Borș sau în dependență financiară de către aceștia. Între Tirex, administrată de Igor Borș și stațiile Vento erau încheiate contracte care prejudiciau Tirex-ul și favorizau Vento”, a spus Morari.

Potrivit procurorului șef suspendat al PA, faptul a fost demonstrat de către un audit internațional efectuat la Tirex.

Acest fapt a fost stabilit parțial de către auditul international efectuat la Tirex, dar din considerente neclare directorul care colabora cu procuratura a fost revocat din funcție și, ulterior, Tirex-ul a renuntat la orce colaborare. Acesta este și motivul potrivit căruia, nu a fost până la urmă investigată fapta de deposedare prin înșelăciune a bunurilor acestei companii petroliere, a subliniat Morari.

Totodată, Morari spune că ANRE a constatat că S.R.L Datario, întreprinderea principală, nu dispune de o politică bine determinată pentru inițierea evidenței cheltuielilor și întocmirea rapoartelor. Evidența fiind întreținută cu încălcări esențiale, ceea ce ar fi influențat rezultatele controlului.

„La același rulaj, profitul este mai mic, ceea ce denotă că cheltuielile companiei erau mărite”, a spus acesta exemplificând raportul financiar al S.R.L. Datario.

Cu referire la recentele acuzații ale lui Igor Borș, Viorel Morari spune că acesta a petrecut 12 luni în detenție nu pentru că așa ar fi vrut el sau procurorii din Procuratura Anticorupție, ci pentru că acest fapt întâi de toate a fost permis de cadrul legal.

Din câte îmi amintesc, reținerea lui Igor Borș a avut loc la scurt timp după ce fratele său a fugit din țară. Prin urmare exista suspiciunea rezonabilă că și Igor Borș ar putea să se eschiveze de organele de drept.

Trebuie să întelegeți că nu în fiecare caz poți fi previzibil de cât timp este nevoie pentru a adiministra probe și a intui comportamentul persoanei investigate. Mă întrebați dacă 12 luni e mult sau puțin?

E mult! Și o spun după ce și eu am petrecut mai mult de 30 de zile, în aceleași condiții. Probabil e o problemă a sistemului și admit că ar fi fost necesară o analiză multiaspectuală în vederea aplicării unei alte măsuri decât arestul preventiv pe o perioada de un an. Dar să nu trecem cu vederea că au avut loc verificări, atât din partea procurorului general. Menținerea în stare de arest mai mult de jumătatea de an se face cu autorizarea procurorului general sau a adjuncților săi. Adică, după 6 luni demersul înaintat de procurorul de caz se face cu acordul procurorului general. Mai multe decât atât mandetele de arest au fost emise de către judecătorii de instrucție, și nu un singur judecător, iar legalitatea acestor mandate au fost efectuate de către judecătorii Curții de Apel.”

Viorel Morari nu a trecut cu vederea nici acuzațiile lui Igor Borș care a declarat că s-ar fi întâlnit cu Vladimir Plahotniuc el fiind și cel care i-ar fi spus că de fapt Viorel Morari a fost cel care a stat în spatele acestui dosar, și că ar fi vrut să-l deposedeze de afacere.

În spațiul public, ani la rând s-a vorbit despre faptul că Viorel Morari este omul lui Plahotniuc. Reamintesc că în mai 2019 nu dețineam funcția de procuror șef anticorupție, deoarece în urma unui scandal mediat generat de o scrisoare anonimă în care se vorbea inclusiv de dosarul VENTO și diferite ilegalități din partea mea, am depus cerere de eliberare din funcție. Mai mult, în acea perioadă am fost și eu ilegal filat din partea CNA. Vreau să vă faceți concluzii proprii dacă sunt sau nu omul lui Plahotniuc, dar atunci când în octombrie 2019 am comunicat despre pornirea urmării penale și anunțarea în căutare a acestuia, în spațiul public nu au apărut înregistrăsi cu privire la primirea culioacelor de către Viorel Morari, sau alte înregistrăsi cu conținut compromițător care ar scoate în vileag percepția societății că eu sunt sau nu omul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat Morari.

Un alt detaliu pe care Morari a ținut să îl prezinte opiniei publice, este faptul că avocații fraților Borș i-ar fi cerut să renunțe la acuzare.

În luna noiembrie a anului 2019 am primit în audiență avocații fraților Borș – Victor Munteanu și Vasile Nicoară. Acea discuție a avut loc în biroul de audiență al Centrului Național Anticorupție, unde mi sau declarat următoarele: Dacă clasez dosarul în privința lui Borș Adrian și renunț la acuzarea în cazul lui Igor Borș, eu nu o să am probleme.

Exact în acel moment, am solicitat domnilor avocați să depună o cerere motivată în acest sens, care va fi examinată și dacă va fi temei legal, va fi admisă. Cererile depuse au fost pe două file fiecare, fără motivare corespunzătoare, ulterior au fost respinse de mine în calitate de procuror ierarhic superior. Acest fapt poate fi demonstrat prin verificarea registrelor de intrare în CNA pentru perioada noiembrie 2019 a precizat Viorel Morari.

Sursa: safenews.ro