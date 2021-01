Singura uzină de sortare a deșeurilor din Republica Moldova, ABS Recycling, a anunțat că se va închide începând cu 25 ianuarie. Uzina sortează 40% din tot deșeul produs de municipiul Chișinău, astfel diminuând presiunea pe gunoiștea de la Țânțăreni. Uzina sortează plastic, sticlă, materiale de metal și carton, deșeuri care nu sunt biodegradabile. Administratorii spun că 200 de angajați își vor pierde locurile de muncă. Primarul capitalei, Ion Ceban afirmă că este vorba despre un șantaj din partea companiei ABS care ar avea profit de pe seama sortării de gunoi. Totodată, în ultimul an, primăria a investit 60 de milioane de lei în groapa de la Țânțăreni pentru a spori capacitatea de depozitare a deșeurilor.

Într-o scrisoare adresată Președinției, Guvernului, Parlamentului și Municipalității, conducerea uzinei de sortare spune că întreprinderea își va sista activitatea începând cu 25 ianuarie, deoarece nu are susținere din partea autorității publice locale.

Directorul ABS SRL, Sergiu Balica, a spus pentru Deschide.MD că pricina închiderii uzinei de sortare este nesusținerea proiectului de către autoritățile publice locale, de către primărie. „În 2020 s-au format trei grupuri pe domeniul deșeurilor, dar până la sfârșitul anului nu s-a decis nimic. Noi nu mai putem să ținem producerea fără cofinanțare. Producerea are o valoare economică negativă. Toate sortările în lume nu sunt rentabile dacă nu sunt susținute prin parteneriate publice private”, spune Sergiu Balica.

Acesta insistă că Primăria nu a susținut nicicum proiectul privind sortarea.

ABS a înaintat niște cerințe grupului de lucru format la primărie, dar nu s-au găsit.

De cealaltă parte, primarul Ion Ceban declară că ceea ce face ABS este un șantaj la adresa primăriei și că firma are profit, altfel, nu ar funcționa până acum. Totodată, spune primarul, Municipalitatea a investit în groapa de la Țânțăreni 60 de milioane de lei în ultimul an pentru a o moderniza, iar în contul primăriei Țânțăreni au fost transferați 13 milioane de lei pentru proiecte locale.

„Ceea ce am făcut noi din 2019 până acum este ceea ce n-au făcut toți primarii luați împreună, dar și guvernări care s-au perindat la cârma țării. Investiția pe care a făcut-o Municipalitatea în Țânțăreni, în poligon și altele de anul trecut este de peste 60 de milioane de lei. Pentru comuna Țânțăreni am început multe lucruri, pentru că astăzi la cont ar trebui să fie 13 milioane de lei care ar trebui să le cheltuie în infrastructura nemijlocită a comunei. Noi orășenii, trebuie să înțelegem că atâta timp cât nu vrem ca gunoiul să fie undeva sub casele noastre, trebuie să găsim un numitor comun cu privire unde trebuie să ducem acest gunoi. Pentru cei din Țânțăreni trebuie să înțeleagă că am securizat în totalitate poligonul, ceea ce trebuia să fie de ani de zile - stația de tratare a levigatului, digul, compactor nou”, a declarat Ion Ceban.