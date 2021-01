România continuă să investească în educația R.Moldova. Statul român a dotat cu echipamente grădinița nr.140 „Ion Creangă” din comuna Băcioi, nou renovată și redeschisă astăzi, 21 ianuarie. Instituția de educația timpurie este una din cele aproape 1000 instituții care au beneficiat de ajutorul necondiționat al Guvernului României.

În cadrul ceremoniei de redeschidere, ambasadorul României Daniel Ioniță a subliniat că statul român va fi mereu alături de R.Moldova și a remarcat faptul că de educația are șansa să ofere cu adevărat un viitor mai bun R.Moldova.

„Mi se pare important să fim împreună astăzi din mai multe considerente. În primul rând pentru că este un excelent prilej de a sublinia faptul că Guvernul României a fost este și va fi întotdeauna alături de cetățenii R.Moldova, Guvernul României susține, fără rezerve, parcursul european al R.Moldova, singurul pe care-l considerăm noi că poate să aducă stabilitate, bunăstare, prosperitate și un viitor mai bun. (...) Ce am făcut în această grădiniță este parte a unui program care a cuprins aproape 1000 grădinițe pe întreg teritoriul R.Moldova și mă bucur nespus că acest program s-a apropiat și de Chișinău. (...) Educația are șansa să formeze oameni are șansa să ofere cu adevărat un viitor mai bun R.Moldova prin faptul că acești micuți trebuie să crească frumos. (...) Un astfel de program este important din mai multe considerente, nu numai pentru micuți, dar beneficiile sunt pentru întrega familie”, a declarat Daniel Ioniță în cadrul evenimentului.