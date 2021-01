Ieri, 16 Ianuarie 2021, pe întreg Mapamond-ul, cifra celor infectați cu COVID-19 a fost de peste 94,4 milioane, iar peste 2 milioane din ei au pierdut lupta cu viața. În Moldova avem peste 152 mii infectări și peste 3,2 mii decese cauzate de COVID-19.

În acest context, analistul și expertul în economie Veaceslav Ioniță se întreabă oare cât cântăresc acești viruși, care au perturbat întreaga economie mondiala și care este impactul lor?

Explicația Ioniță o face pe blogul său.

„Un Coronavirus cântărește 0,85 attograme sau 0,85 grame înmulțit cu 10 la puterea -18

Pentru a infecta un om sunt necesari 70 miliarde de viruși care cântăresc in total 0,0000005 gr.

In lume până azi au fost infectați 94 milioane de oameni, cea ce înseamnă o greutate totala de viruși in corpul lor de 47 gr.

Până azi au decedat de COVID-19 peste 2 milioane persoane, iar moartea lor a fost provocată de UN sigur gram de virus.

Bloomberg a estimat ca actuala criza ne va costa 5,5 trilioane USD.

Deci 47 grame de viruși a blocat întreaga planetă și va provoca daune de 5,5 trilioane USD.

UN gram de virus COVID-19 “ne costa” 120 miliarde USD.

In Moldova 0,076 gr. de virus au paralizat toată economia și a provocat infectarea a peste 152 mii persoane la ziua de azi. Mai puțin de două miimi din gram de viruși, mai exact 0,0016 gr. au fost fatale pentru 3,2 mii persoane care și-au pierdut viața don cauza COVID-19”.