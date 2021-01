După ce, la sfârșitul lunii decembrie, mai mulți lupi au devorat peste 20 de oi în satul Ciutulești, Florești, aceștia au ajuns în raionul Telenești, după care și în raionul Orhei.

Primarul de Ciutulești, Florești, Igor Burcă a precizat pentru IPN că, după ce mai mulți proprietari de ovine s-au plâns că peste 20 de oi le-au fost sfâșiate de lupi, un locuitor al satului a văzut un lup la marginea localității.



Radu Colța, vânător de la Ciutulești, spune că, atunci când a mers la vânătoare, a întâlnit mai mulți câini vagabonzi, de culoare gri, care seamănă cu lupi. „Nu pot spune sută la sută că am văzut lupi. Am fost în stufărișuri, dar nu am întâlnit lupi. Nu am fost în fâșiile forestiere, pentru că nu avem dreptul să vânăm acolo. Cu o duminică în urmă, m-a sunat un băiat din sat și mi-a zis că a văzut un lup, pe imaș. Când am venit cu mașina acolo, am văzut un câine mare, care seamănă cu lup. Erau și câțiva ogari, câini fără stăpâni, care s-au adăpostit pe lângă niște stâne părăsite. Noi am omorât câini vagabonzi, care sunt în apropiere de gunoiști. Este în lege: dacă întâlnim câini care nu au centuri, avem dreptul să îi omorâm, pentru că ei distrug fauna, mănâncă păsări, care se află în curțile oamenilor”, a relatat vânătorul de la Ciutulești.



Radu Colța susține că, din auzite, niște lupi ar fi ajuns și la o stână de la Căzănești, raionul Telenești. Vânătorul nu exclude faptul că, după ce au devorat ovine la Ciutulești, Florești, aceiași lupi au poposit mai târziu în comuna Căzănești, Telenești, și tot ei ar putea reveni înapoi la Florești, fiind în căutarea hrănii.

Primarul de Căzănești, Vasile Sârbu, a confirmat faptul că recent niște lupi au devorat oi de la o stână din satul Vaduleca, comuna Căzănești, care se află la marginea pădurii.



Tudor Șchiopu, proprietar de ovine din satul Vaduleca a relatat că, acum două săptămâni, a văzut cum un lup i-a alungat jumătate din cele peste 250 de oi pe care le crește, iar atacul a avut loc chiar în amiaza zilei. „A fost nevoie de cinci ore ca să găsesc oile speriate, pentru că era ceață. A doua și a treia zi am găsit șapte oi sfărâmate, erau rupte de lup. Oile atacate le găseam la doi-trei kilometri, una față de alta. Din oile atacate mai devreme, au rămas doar oasele, cele proaspăt ucise erau pline de sânge la gât”, a detaliat Tudor Șchiopu.

Potrivit lui, în cazul în care lupii parcurg 70-80 de km într-o zi, ei ar putea ajunge peste câteva zile nu doar în alte raioane ale Republicii Moldova, dar și în România. „Dacă au de mâncare în zona asta, se opresc, dacă nu, merg mai departe. Am auzit că la Ciutulești, Florești, un proprietar de ovine și-a vândut oile după ce a găsit peste 30 de oi spintecate de lupi. Eu nu le vând, chiar dacă am avut pierderi de pe urma atacului lupilor, pentru că creșterea oilor e o sursă de existență”, a adăugat proprietarul de ovine de la Vaduleca, raionul Telenești.



Tudor Șchiopu a menționat că, potrivit unor prieteni de-ai săi, lupii ar fi ajuns acum trei zile în codrii Orheiului. Într-o gospodărie din satul Isacova, raionul Orhei, lupii ar fi atacat două bovine.

Primarul de Isacova, Stanislav Cvasnâi a precizat pentru IPN că a văzut un lup, la marginea satului, înainte de Revelion, dar nu a auzit de la săteni ca lupii să le fi atacat vitele.