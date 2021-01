Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cere ridicarea mandatului de primar al orașului Ungheni pentru admiterea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese. O adresare în acest sens a fost trimisă la Oficiu Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, în data de 4 ianuarie

Contactat de IPN, primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, a declarat că hotărârea luată de Curtea Supremă de Justiție a anulat cererea sa de contestare a actului ANI și nu se referă la revocarea sa din funcția de primar. „Eu am depus cerere de anulare a actului de constatare a ANI. Eu am depus cerere, am primit câștig de cauză în prima instanță, am primit câștig de cauză în a doua instanță (de apel) și este absolut inexplicabilă hotărârea Curții Supreme de Justiție, care a examinat cazul în lipsa părților, în lipsa mea și în lipsa avocaților, și a anulată hotărârea primei și celei de-a doua instanțe”, a remarcat Alexandru Ambros. Primarul consideră actul ANI ilegal pentru că folosește retroactiv legea.

ANI a cerut demiterea primarului de Ungheni, Alexandru Ambros

Alexandru Ambros spune că revocarea mandatului de primar poate fi făcută doar printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, iar acum o astfel de hotărâre nu există. Urmează actul de constatare a conflictului de interese să fie judecat. Potrivit lui, un primar este pus în funcție de către judecători după rezultatele alegerilor și este revocat din funcție, la fel, printr-o hotărâre judecătorească. ANI cere Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat să inițieze procedura de revocare din funcție prin depunerea unei cereri în instanța de judecată, pe care dânsul are dreptul să o atace.