Încă un control inițiat de ANI pe numele unui fost director SIS. Acest lucru relevă dintr-un comunicat expediat de ANI către presă. În același timp surse ale Deschide.MD spun că este vorba despre Vasile Botnari. În aceeași perioadă a inițiat controlul averii și asupra unui vicepretor de Chișină iar un procuror a fost sancționat.

Chiar dacă reprezentanții ANI nu ne-au divulgat care este numele fostului director SIS, surse ale Deschide.MD ne-au spus că acesta ar fi Vasile Botnari, care a recunoscut că este vinovat în dosarul expulzării profesorilor turci și a achita prejudicii de sute de mii de euro.

Amintim că în cadrul unui interciu pentru Deschide.md șefa ANI Rodica Antoci a declarat că s-a autotsesizat pe acest caz: „La prima sesizare am primit un refuz de la inspectorul de integritate ales de sistemul aleatoriu, exact cum primește orice cetățean. Ulterior, după reapariția acestui subiect în presă, am repetat sesizarea pe numelui acestuia, și aștept să fiu informată. De ce ne-am autosesizat de două ori? Această situație poate fi explicată prin faptul că algoritmul sistemului aleatoriu selectează de fiecare dată inspectori diferiți. Explicația este că, în baza acelorași documente, materiale pe care le are la dispoziție un inspector sau altul, pot lua decizii diferite, fiecare are libertate de a trata existența sau nu a bănuielii rezonabile că este sau nu conflict de interese, este sau nu neconcordanță în declararea averii. Pentru a nu lăsa loc de interpretări am făcut această autosesizare dublă”.

În comunicatului de azi mai este menționat: „Un alt control, pentru nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese, a fost inițiat pe numele vicepretorului sectorului Ciocana din municipiul Chișinău. În procedurile de control a averii mai este vizat și un șef de secție din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale, un fost șef al secției Construcții din Consiliul raional Râșcani și un director de liceu din capitală”, este menționat într-un comunicat al ANI”.

La fel un viceprimar de Edineț este verificat de către inspectorii de integritate pentru un posibil conflict de interese. Un consilier din Consiliul Porumbeni, raionul Cimișlia, secretarul Consiliului Maximovca raionul Anenii Noi, directorul unui liceu din suburbia capitalei și directorul unei grădinițe din raionul Cantemir se află în procedurile de verificare pentru admiterea unor conflicte de interese.

În vizorul inspectorilor de integritate au intrat și primarul satului Floreni din raionul Anenii, dar și un inspector vamal din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, un consilier din orașul Sîngera, municipiul Chișinău, un consilier local din satul Vertiujeni raionul Florești și un funcționar public din Consiliul Raional Ocnița. Aceștia sunt verificați pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Inspectorii de integritate au emis patru procese verbale cu privire la contravenție în care au fost stabilite amenzi în sumă totală de 5000 de lei. Un proces verbal de contravenție a fost emis pe numele unui primar din raionul Ialoveni pentru nesoluționarea în termenul legal a stării de incompatibilitate de funcție. La fel, unui procuror din cadrul Procuraturii Cahul și unui subofițer de patrulare i-au fost stabilite sancțiuni pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale.

Totodată, un jurist al unei bănci din capitală a fost amendat pentru împiedicarea activității ANI.

Inspectoratul de Integritate a emis nouă acte de constatare. În aceste acte sunt vizați primarul de Basarabeasca, directorul Spitalului raional Nisporeni, un inspector vamal din Serviciul Vamal, directorul ”Apă Canal” din Ungheni, un primar din raionul Rezina și alți subiecți ai declarării.

ANI a eliberat 12 Certificate de Integritate, care au fost solicitate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Prin sistemul ”e-Integritate” au fost repartizate 26 de sesizări.

Reprezentanții ANI au răspuns la 213 de apeluri telefonice, dintre care 26 la Linia Instituțională.