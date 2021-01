Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari susține că între controversatul om de afaceri Veaceslav Platon și actualul Procuror General Alexandr Stoianoglo există o altă legătură decât cea de acuzator de stat și învinuit și anume - de afaceri. Posibil în așa mod soția lui Stoianoglo ar fi primit acțiunile Moldinconbak către ASITO iar de acolo - la familia Stoianoglo, probabil pentru a „rezolva problemele” lui Platon.

În cadrul unui briefing de presă Morari a prezentat mai multe documente dar și date din care reiese că două companii ucrainești care aparțin direct sau prin intermediar lui Veaceslav Platon au de facto bneficiar final un nume exact ca cel al soției lui Stoianoglo - Kurdova Țvetana.

Moratri spune că compania Verlok Development al cărui fondator este o peroană cu cetățenia Ucrainei și a R. Moldova este parte a unei decizii CSJ prin care a transmis o cotă participare de 4,5 % din acțiunile Moldinconbank către compania de asigurări ASITO. Această companie figurează cu beneficiarul final Tvetana Kurdova - nume identic cu cel al soției procurorului general.

„O altă companie care figurează pe site-ul oficial ala Miunisterului Justiției din Ucraina - Jet Bussiness limited INC este înregistrată pe numele lui Veaceslav Platon iar beneficiarul final iarăși este Kurdova Tvetana. Compania respectivă a transmis cota de 3,9 acțiuni de la Moldinconbank către ASITO. De fapt sunt acțiuni care au fost blocate la MICB”, a declarat șeful suspendat al PA.

Viorel Morari a adăugat că legătura soției lui Stoianoglo cu oamenii din anturajul lui Platon argumentează de ce se urgentează dosarul său cu Platon prin care ultimul cere 300 000 000 dolari SUA: „De fapt pe Stoianoglo nu l-a durut tare mult drepturile omului cât se vrea obținerea unei decizii favorabile lui într-o altă decizie necesară lui Veaceslav Platon. Asta se vede foarte bine atunci când Platon intimidează sau corupe persoane care au legătură cu procesul penal unde este vizat”.

Aceeași sursă a adăugat că tactica lui Platon este contra-atacul: „El de fiecare dată a adus câte o pedeapsă judecătorilor. Aceștia s-au trezit cu bilborduri, cu accidente, transferuri fake de bani pentru a discredita judecătorul dat”.

Detalii: DOC // SIS informează CSM: Platon a mituit sau a șantajat judecători ca să-și recupereze activele

Un alt aspect invocat de Morari este faptul că oficiul care examinează dosarul în care Platon cere de la șeful suspendat al PA 300 000 000 dolari SUA este același oficiu Buiucani care examinează dosarul de revizuire a lui Platon: „Și atunci când e vorba despre aceste dosare sunt de urgență chiar dacă avem o stare de urgență în țară iar alte dosare nu sunt de urgență și nu se ține cont de restricțiile autorităților”.

Morari a adăugat că de asemena poate fi pus la îndoială cum Stoianoglo a ajuns șeful PG: „Odată ce Igor Dodon cunoștea că Stoianoglo va deveni șef PG asta înseamnă că anume acesta nu poate să dețină această funcție”.

„Domnule Stoianoglo nu mă tem nici de dvs. nici de Platon dar mă tem să mă văd în oglindă și să văd ce am fost eu anterior. Am înțeles că este deshisă o nouă cauză penală pe numele meu. Nu am de gând să fug sau să fac altceva prin care să mă eschivez de la urmărirea penală și sunt gata să merg singur la poarta peniotenciarului dacă sunt cumva vinovat”, cu aceste cuvinte și-a închis conferința de presă Morari.