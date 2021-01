„În această perioadă binecuvântată, întreaga suflare creştinească este cu gândul şi inima îndreptate către Marele Praznic - Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, din nemărginita dragoste a Tatălui faţă de întreaga Sa creaţie şi desăvârşită prin lucrarea Duhului Celui Sfânt. Astăzi, odată cu Naşterea în Ieslea Betleemului a Fiului lui Dumnezeu, toate renasc şi se înnoiesc cu adevărat, pentru toţi cei care au credinţa nezdruncinată, constantă şi autentică în puterea mântuitoare a lui Dumnezeu”, se arată în Cuvântul Pastoral al ÎPS Petru – Mitropolitul Basarabiei, cu ocazia Praznicului Naşterii Domnului

Naşterea Pruncului Sfânt în lume este prin excelenţă, sărbătoarea vieţii, a bucuriei şi a păcii, de aceea este mereu aşteptată şi dorită de toţi creştinii, indiferent de locul unde se află ei, căci „pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” (Condacul Naşterii Domnului). Tradiţia străbună, pe care am moştenit-o de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre, transmisă din generaţie în generaţie de strămoşii noştri, ne îndeamnă să trăim Naşterea Domnului cu mare bucurie, asemeni îngerilor din ceruri care cântă pururea: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”(Luca 2, 14).

Astăzi suntem chemaţi, în preajma popasului dintre ani, să retrăim cu toţii bucuria Naşterii Pruncului Sfânt şi să dobândim „mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi”(Luca 1,71). Bucuria nu va fi însă deplină, dacă vom singuri şi individual mărturisitori, ci numai împreună cu toţi cei ce se ostenesc pe ogorul duhovnicesc al ortodoxiei, preoţi şi credincioşi deopotrivă.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei căci „Hristos s-a născut şi Prunc s-a făcut nouă”(Cântarea Pavecerniţei celei Mari ), El s-a născut pentru noi şi pentru a noastră mântuire, iar aceasta trebuie să constituie un motiv de bucurie sfântă şi încurajare pentru întreaga suflare creştinească, indiferent de necazurile pe care le trăim. Hristos este şi rămâne acelaşi în Veac.

Iubiţii credincioşi,

Ne aflăm cu toţi la finalul unui an marcat, aproape în întregime, de această boală molipsitoare, care a fost necruţătoare de multe ori. Un an în care Biserica Noastră cea Dreptslăvitoare a fost pusă în faţa unui examen greu, un examen la care, fiecare dintre noi, a trebuit să răspundem la câteva întrebări esenţiale: Cine suntem? Pentru Cine şi pentru ce suntem? şi dacă Suntem cu adevărat? Totodată, am realizat cu toţii că facem parte din planul general divin, unde nimicnicia omenească s-a evidenţiat. În această perioadă pandemică, fiecare om a sesizat cât de viatală este coagularea legăturii trupului cu sufletul. Liniştea sufletească, pe care o aşează pruncul Iisus peste ieslea Betleemului a devenit obiectivul vital al supravieţuirii, încât creatura să conştientizeze semnificaţia acestor valori divine: sănătatea şi viaţa, ca daruri sublime de la Dumnezeu. Aceasta ne îndeamnă să cultivăm profunda ascultare a trupului faţă de suflet, chemându-ne pe toţi la la fireasca asumare a importanţei întrupării Fiului Tatălui Ceresc. Pruncul Hristos, prin dragostea Sa, realizată smerit de Sfânta Biserică Ortodoxă a transformat casele noastre pentru o bună perioadă de timp în peştera de la Betleem, realizând fiecare credincios în parte cât de importantă este participarea şi comuniunea la Cina cea de Taină. Asumarea acestei participări nu ţine de timp şi spaţiu, de zi şi noapte, de vârstă şi sex, ea ne face părtaşii unei Împărăţii nepieritoare în spaţiul dumnezeiesc fără început şi fără sfârşit. Istoria cunoaşte mii de prunci care s-au făcut regi şi împăraţi, dar noi cunoaştem un singur Împărat care S-a făcut Prunc, iar Evanghelia Acestuia devine tot mai incomodă, aşa cum şi Biserica.

Fiecare sfârşit de an constituie un moment al totalizărilor şi al rapoartelor. Şi, dacă pentru unii, care sunt supuşi evaluărilor fiscale pare un an pierdut, pentru Biserică a fost un an în care a câştigat o imagine clară a prufunzimei credinţei şi statornicia în ea, înţelegând astfel că avem nevoie de mult efort pentru a deveni fii vrednici ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Acest lucru ne responsabilizează şi ne îndeamnă să ne trezim din confortul cotidian, pentru că Vrăjmaşul şi vrăjmaşii Bisericii sunt într-un amplu proces de denigrare a Bisericii Ortodoxe Strămoşeşti, prin diferite şi multiple instrumente.

Indiferent de rezultatul autoevaluării, îndemnăm pe toţi fiii noştri duhovniceşti să rămânem veghetori şi mereu rugători, căci „nu ştim ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25, 13).

În acest an, cu părere de rău, pandemia a încercat să ne priveze de majoritatea bucuriilor trăite în Biserică, la sărbătorile importante şi, într-o oarecare măsură, a reuşit. Nu trebuie să uităm însă de faptul că astăzi, ca şi acum două mii de ani, Hristos se naşte, dar nu toţi se împărtăşesc de această bucurie: început al mântuirii neamului omenesc. Sub egida acestui pericol nevăzut, a cărui existenţă nu o contestăm, unii „stăpânitori ai lumii” vor să ni-L alunge pe Dumnezeu din inimile noastre căci, pentru cei care se hrănesc doar cu putere şi stăpânire, Naşterea şi prezenţa lui Hristos în lume este întotdeauna motiv de scandal, sminteală şi „piatră de poticnire”. Trebuie să înţelegem că Hristos se naşte pentru cei care „partea cea bună şi-au ales”(Luca 10,42), asemeni Mariei din Evanghelie.

Înţelegerea duhovnicească a prezenţei Mântuitorului Hristos în lume ne responsabilizează pe fiecare dintre noi cu grija faţă de semenii noştri. De aceea, la acest Praznic Minunat, întâlnirea în familie este un act profund înălţător şi de reală bucurie.

Mântuitorul Hristos a venit în lume într-un mod cu totul smerit pentru a ne înfăţişa un exemplu de urmat pentru noi oamenii, a căror chip şi l-a asumat, Dumnezeu fiind. El s-a supus rânduielilor omeneşti, neavând păcat dar, în acelaşi timp, rămânând şi Dumnezeu adevărat. Şi noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne supunem rânduielilor şi legilor omeneşti, dar să nu uităm că avem datoria să tindem spre mântuire, spre asemănarea cu Cel care pentru noi s-a născut.

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti,

Anul care începe este anul nostru special, pentru că Patriarhia Română a declarat anul 2021 „An omagial al pastoraţiei românilor din afara României” şi de aceea Vă îndemnăm pe toţi, la început de an, să fim mai buni, mai iubitori, mai rugători şi mai milostivi cu semenii noştri. Să arătăm prin fapte că suntem credincioşi şi că suntem români, din acelaşi Neam frumos, cu ortodoxie de aproximativ două mii de ani şi cu tradiţii frumoase, pe care le-am moştenit, le păstrăm şi le cultivăm în inimile generaţiilor care vin după noi.

Să ne bucurăm mai mult unii de alţii! Să ne rugăm mai mult unii pentru alţii! Să ne sprijinim mai mult unii pe alţii! Să nu uităm nici de cei mai necăjiţi decât noi, de cei săraci, de cei care se află în suferinţe sau pe paturile de spital!

Cu aceste gânduri, pe care vi le împăsrăşesc, cu toată dragostea de arhipăstor al vostru, mă rog Domnului Hristos - Pruncul Sfânt, născut în ieslea Betleemului, să aducă în inimile tuturor bucurii sfinte şi să ne izbăvească pe toţi de orice necaz sau primejii, iar de la noi primiţi arhiereşti binecuvântări!

La mulţi ani, cu sărbători binecuvântate!

Al vostru pururea rugător către Hristos cel născut în Betleem,

† PETRU

Arhiepiscopul Chişinăului,

Mitropolitul Basarabiei

şi Exarhul Plaiurilor