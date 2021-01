Ţara trebuie să decidă dacă are sau nu nevoie de teatru, de cultură. Dacă da, trebuie să ia în calcul faptul că teatrul, cultura, însemnă și oameni de cultură, artişti, personalităţi care realizează această cultură pentru populaţie. Este mesajul regizorului Petru Vutcărău, director al Teatrului Naţional „Eugene Ionesco”.

Contactat de IPN, Petru Vutcărău a menţionat că oamenii de cultură trebuie stimulaţi, promovaţi şi susținuți. „Cultura, ca să se dezvolte, să existe, să prospere, să aducă un beneficiu societăţii, trebuie finanțată pe măsura importanţei pe care o are în societate. Am putea vorbi despre o viaţă culturală sănătoasă în societate când factorii de decizie vor conştientiza importanţa culturii pentru oameni. Cred că, în urma acestei situaţii pandemice, lucru, acesta a devenit mult mai acut, adică necesitatea de a avea cultură, de a întreţine un focar spiritual prin intermediul culturii în societate devine absolut necesar”, a opinat regizorul.

Pentru anul 2021, Petru Vutcărău insistă pe finanţarea teatrelor. Potrivit lui, până în prezent Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării nu respectă legea care spune că teatrele sunt finanţate din bugetul de stat în proporție de 80% din necesităţi. „Teatrele naţionale sunt finanțate din fondul de salarizare. Teatrele nu primesc pentru întreținerea clădirii, pentru necesităţi tehnice, pentru producţia spectacolelor, pentru serviciile comunale niciun leu, de ani de zile, şi nu putem vorbi aici de dezvoltarea teatrelor”, a regretat Petru Vutcărău.

Directorul fondator al Teatrului Naţional „Eugene Ionesco” a precizat că, în perioada de pandemie, trupa a scos două spectacole, pe care însă nu a putut să le prezente publicului. „Lucram la al treilea spectacol: o comedie franţuzească pe care abia aşteptăm să o scoatem în faţa publicului, dar nu ştim când, trăim într-o incertitudine totală. Teatrul continuă să activeze, dar în interior. Facem spectacole, repetiţii, pentru noi înşine. Teatrul, ținând cont de necesităţile care au survenit, şi anume contactul cu publicul online, a început să re-filmeze toate spectacolele din repertoriu într-o altă manieră, mult mai accesibilă, atrăgătoare pentru spectator, adică în regim cinematografic sau teatru televizat, pentru ca publicul să poată vedea spectacole online. Dar acest lucru nu aduce niciun venit teatrului”, a precizat Petru Vutcărău.

„Eugene Ionesco” are pregătit un repertoriu din 10 spectacole, care vor fi relansate pentru publicul-spectator, şi trei premiere. „Anul acesta, Teatrul Naţional „Eugene Ionesco” celebrează a 30-a aniversare de la înfiinţare. În acest context, am realizat un maraton teatral online, în cadrul căruia am prezentat toate spectacolele din repertoriu, care s-au păstrat înregistrate în fondul Teatrului de-a lungul celor 30 de ani de activitate. Spectacolele din repertoriul actual nu putem să le prezentăm online pentru că, atunci când vom avea posibilitatea să le jucăm live, îşi pierd spectatorul şi acesta nu mai vine în sala de spectacole. Iar online nu poţi percepe preţ la bilet”, a explicat directorul.

În opinia sa, autorităţile trebuie să ţină cont de recomandările OMS, dar nu să le urmeze orbeşte. Să asculte ce zice şi lumea care stă închisă. „Acum putem vorbi de o cultură sub arest la domiciliu, lucruri care nu îşi au justificare când în paralel pieţele sunt deschise, în transportul public este îmbulzeală, restaurantele, barurile lucrează până la 22.00. Nu este nici-o logică sau, dacă este, e una bolnavă. A devenit instituţia de cultură pericolul numărul unu în societate? Spectatorul vine, intră în sala de spectacole, îşi dezinfectează mâinile, păstrează masca pe nas şi gură, se aşează pe loc, nu se mişcă, nu comunică cu nimeni în timpul spectacolului, se ridica, aplaudă şi pleacă, fără să comunice, să intre în contact cu alte persoane, respectând distanţa. În ce constă pericolul?”, se arată indignat Petru Vutcărău.

„E o nedreptate, o lipsa de control şi un haos în societate. Să iasă cineva din autorităţi să explice clar de ce teatrele prezintă pericol, să aducă argumente. Ce face lumea acolo, cum ar putea să se molipsească unii de la alţii?”, a fost mesajul directorului Teatrului Naţional „Eugene Ionesco”.