„La 31 decembrie, la demisia sa, conducerea în sănătate emite un comunicat de presă prin care ne anunță că noi, moldovenii, am avea preferințe pentru vaccinurile pe bază de proteină, inactive, și cineva, acolo sus, le consideră mai atractive decât cele mARN (cu ele nu ai bătaie mare de cap, or, bătaia de cap face rău unor capuri). Sau poate am fi noi cu sânge albastru, mai știm? Tot acest comunicat ne anunță că RMd ar putea beneficia de vaccin prin intermediul COVAX începând cu trimestrul II 2021, iar un plan de acțiune ar fi gata pe la mijlocul lui ianuarie. Exact în aceleași zile, după ce România anunță donația sa de 200 mii de doze, în emisiuni apare deja declarația că vaccinul prin COVAX vine în prima decadă a lui ianuarie, adică mâine-poimâine”, susține Nemerenco.