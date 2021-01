Ex-candidatul șefia Procuraturii Generale Ștefan Gligor se arată nedumerit de apelul lui Alexandr Stoianoglo și susține că acesta încurcă dreptul la exprimarea opiniei cu privire la „activitatea” PG și „prietenia” sa cu Platon cu noțiunea de „presiune”. Acesta mai adaugă că presiune nu există, din păcate, pentru că altfel ar fi rezultate.

„Nu există presiune să investigheze două decenii de atacuri asupra sistemului bancar si nebancar, spălătoria rusească si alte "activități" ale amicului si ex-partenerilor săi Plahotniuc si Șor. Sau de exemplu să pună la inchisoare grupurile criminale organizate si agenții de influență străină care controlează azi parlamentul si fac nestengherit contrabandă. Sau măcar sa pună la dubă procurorii care au instrumentat dosarele celor 38 de persoane recunoscute ca fiind executate la comandă. Nemaivorbind de investigarea a sute de abuzuri comise de PA, PCCOCS, CNA, Procuratura mun. Chișinău, etc. Sau măcar să conteste sentința lui Vasile Botnari pe care procuratura și judecătorii corupți l-au scos cu o amendă din infracțiunea de răpire/distrugere a șapte vieți și familii. Presiune reală nu există, pentru că nu avem o majoritate parlamentară integră”, susține Gligor.

Sursa citată adaugă că majoritatea parlamentară este una coruptă si asta o știe fiecare cetățean conștient: „dar desigur nu și Procurorul General pe care-l aranjează starea de lucruri in Parlament, la fel precum actuala majoritate este multumită de activitatea dlui Procuror. Impunitatea are un sfârșit, orice are un sfârșit dle Procuror General”.





Și deputatul PAS Dumitru Alaiba a comentat briefingul matinal al procurorului general: „Domnul Procuror general Stoianoglo în briefing de presă. Mie îmi este straniu că nu l-a luat în briefing și pe purtătorul său de cuvânt, Veaceslav Platon”.

Procurorul general Alexandr Stoianoglo a venit astăzi cu un apel către clasa politică acuzând-o de atacuri asupra instituției pe care o conduce. Briefingul de azi a fost organizat în contextul în care mai mulți politicieni susțin că dosarele de rezonanță cum ar fi: „furtul miliardului”, „finanțarea PSRM”, „Laudromatul” stagnează, în tot acest timp însă procurorii au eliberat din pușcării mai mulți preupuși infractori.