Ala Tocarciuc, expertă în probleme de sănătate publică, susține că în 2020 a devenit victimă a pandemiei de două ori. Astfel, aceasta susține că, pentru a se trata de COVID, nu a urmat protocoale moldovenești, ci pe cele germane.

„Am vrut să rămână în viață. Am vrut să rămân în viață și am spus tot anul ăsta că scopul principal este să rămânem vii după această pandemie. Este dureros, dar aceasta este realitatea. Ca să rămânem vii, trebuie să ne tratăm corect. Virusul acesta atacă atât de imprevizibil că nu ai timp. Câteodată, ai o oră sau două ca să decizi ce să faci mai departe”, a declarat experta în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Ala Tocarciuc susține că a beneficiat o singură dată de asistență medicală din partea statului, fiind o urgență.



„Practic, am fost o singură dată ajutată, atunci când am apelat la Spitalul de Urgență seara și mi-au făcut o tomografie pulmonară. Trebuia să fac și niște analize care nu au ajuns la laborator, au fost prelevate, dar nu au ajuns. Asta a fost. În rest, tot tratamentul și toate analizele le-am făcut pe banii mei”, a adăugat invitata emisiunii.



Expertă în probleme de sănătate publică susține că autoritățile din Moldova au realizat o parte din cerințe prea târziu, o parte au fost realizate superficial, iar unele doar pe foaie.



„Pe partea de tratament la domiciliu, care este mai puțin costisitor decât tratamentul în spital, noi am fost foarte rezervați și doar în ultima lună, în decembrie, a apărut protocol pentru tratament la domiciliu și chiar medicamente compensate. Întrebarea mea este: de ce noi nu am făcut acest lucru din aprilie?”, se întreabă Ala Tocarciuc.



De asemenea, aceasta susține că autoritățile au declarat că laboratoarele din țară au o capacitate totală de testare de 7000 de teste, însă niciodată nu a fost testat un umăr atât de mare de persoane.