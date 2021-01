„Demisia Secretarilor de Stat in corpore cu scop vădit de a bloca în jocurile politice șahmatiste sistemul de sănătate (pe timp de pandemie!) a fost răsplătită din plin pe ultima sută de metri de care Dodon - la 23 decembrie 2020, cu 5 minute înainte de plecarea trenului său din gară, a fost semnat Decretul #351 de conferire a ordinului Gloriei Muncii Secretarului de Stat Alexandru Holostenco și medaliei “Nicolae Testemițanu” - Secretarilor de Stat Constantin Rîmiș și Marina Golovaci. Pentru muncă prodigioasă și contribuție. În gestionarea pandemiei. Slugărnicia are și ea un preț. Cam mic prețul, dar preț. Jertfa celor 83 colegi, lista cărora am publicat-o ieri (sunt sigură ca sunt mai mulți) a încăput doar în notele de subsol a comunicatelor seci de presă a ministerului. Atât. Mă întreb până unde poate cădea demnitatea unora”, a comentat Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook.