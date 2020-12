Asociația pentru drepturile omului „Dreptul la Dreptate” a identificat încă 25 de persoane despre care spune că sunt urmărite în dosare penale intentate la comandă, una dintre acestea fiind omul de afaceri Vlad Musteață și compania Proimobil. Într-o conferință de presă la IPN, președintele Asociației, Pavel Grigorciuc, a spus că lista va fi transmisă procurorului general, Alexandr Stoianoglo. La rândul său, avocatul Victor Munteanu, ex-secretar al Curții Europene pentru Drepturile Omului, susține că, după Declarația Parlamentului cu privire la statul capturat (din iunie 2019, n.r.), în special în partea ce ține de justiție, urma să fie un val întreg de dosare penale revizuite. Dar mecanismul de revizuire a cauzelor penale în Codul de procedură penală este extrem de prost reglementat. Este ambiguu, consideră avocatul, iar judecătorii nu reușesc să aplice acest mecanism.

„Un alt caz la care vreau să mă refer și care este extrem de important pentru mediul de afaceri din R.Moldova și care cu siguranță are un impact asupra protecției investițiilor și a climatului investițional este cazul Proimobil în care cunoașteți cu toții, a fost foarte meditizat acest caz, domnul Vlad Musteață a fost inclusiv reținut, arestat, i s-a preluat o parte din afaceri, și cu regret investigarea acelor acțiuni ilegale în privința sa și a companiei încă rămân pâna la capăt elucidate și acesta nu este un semnal pozitiv, mai ales că ne referim la una din cele mai mari companii de piața imobiliar. Or, atât timp cât oamenii nu înțeleg că în situația în care încă nu au fost vizați de către procurori, sau încă nu i-a ajuns pe ei, asta nu înseamnă că ei sunt garantați că nu vor ajunge. Or, în situația în care oamenii înțeleg, se revoltă, se ridică, vorbesc despre cazuri, ilegalități vădite comise împotriva anumitor persoane, susțin în orșice mod nerepetarea unor astfel de cazuri, investigarea, sau poate chiar și prin oferirea de informații, sau alte chestiuni, ei înțeleg că își creeează și ei un mecanism puternic care la un moment dat și pe ei îi va proteja, pentru că fiecare în parte să se lupte cu sistemul este imposibil, pentru că mulți nu-și pot permite și financiar, mulți nu-și pot permtie și mediatic, iar în situația în cauză este importantă susținerea persoanelor care au avut de suferit în situații similare”, susține Munteanu.