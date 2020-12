Evaluând evenimentele produse în 2020 în Republica Moldova, la capitolul securitatea statului, Valentin Dediu spune că anul s-a marcat prin agravarea mediului de securitate şi apariţia unor noi riscuri şi ameninţări, suplimentar la cele existente anterior. „Este necesar să menţionez că, de la declararea independenţei şi până în prezent, Republica Moldova şi cetăţenii săi se află sub presiunea „războiului hibrid”, declanşat şi dirijat de Federaţia Rusă, pentru a nu permite autorităţilor naţionale soluţionarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale cum ar fi: integritatea teritorială, depăşirea crizei economice şi lichidarea sărăciei, consolidarea relaţiilor interetnice, apropierea de Uniunea Europeană prin implementarea valorilor unui stat de drept şi alte probleme stringente pentru societatea moldovenească. În ultimii 15 ani, intensitatea acestui război a crescut”, a precizat generalul-maior în rezervă.

Pe lângă riscurile la capitolul securitate, Valentin Dediu a menţionat că în anul 2020 au mai apărut şi altele, asimetrice, precum pandemia şi seceta. „Infecția „COVID-19” a provocat consecinţe grave pentru sănătatea populaţiei, sistemul medical la general şi sectoarele din economia reală. Cu regret, gestionarea acestei provocări nu a fost pe măsura aşteptărilor. Au fost şi sunt motive obiective, caracteristice pentru medicina mondială, care anterior nu s-a confruntat cu astfel de boli şi nu are un protocol universal de tratare. Dar au fost şi elemente subiective, când politicul a încercat să dicteze medicilor profesionişti cum să abordeze problema. Mai grav este că guvernarea nu a găsit suficiente resurse financiare şi administrative pentru a interveni prompt”, spune Valentin Dediu.



În opinia sa, seceta a produs efecte negative asupra securităţii alimentare şi sectorului agro-industrial. „Consecinţele ei, probabil, se vor resimţi şi în anii viitori, dacă guvernarea nu va găsi resurse financiare pentru a susţine producătorii agricoli şi, la general, sectorul agro-industrial. Pentru a menţine situaţia sub control, se cere o analiză profundă a stării lucrurilor şi elaborarea unei politici echilibrate pentru a nu permite degradarea completă a sectorului”, a subliniat Valentin Dediu.



Valentin Dediu a punctat că anul 2020 a mai fost marcat şi de atingerea celui mai jos nivel de cooperare cu UE. Actuala conducere a Republicii Moldova a ignorat realizarea cerinţelor Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, nu a implementat reforma în justiţie, a trecut pe planul doi „sau şi mai îndepărtat” cooperarea cu autorităţile de la Bruxelles. Potrivit expertului, acest an s-a evidențiat şi prin intensificarea războiului informaţional împotriva Republicii Moldova, legiferat de Parlamentul ţării prin abrogarea legii „anti-propagandă”, care nu permitea retransmiterea unor categorii de emisiuni din Federaţia Rusă.



„Nu pot trece cu vederea conflictul în jurul Serviciului de Informaţii şi Securitate, care este o instituţie de stat specializată în domeniul asigurării securităţii naţionale. Această instituţie a devenit „o monedă de schimb” în relaţiile între politicieni. Este oribilă această situaţie. Mai mult decât atât, acest târg între politicieni demoralizează efectivul de ofiţeri. Am impresia că persoanele din conducerea statului Republica Moldova nu înţeleg rolul şi locul SIS-lui în sistemul naţional de securitate. Ei confundă noţiunile de „coordonare a activităţii” cu „controlul asupra activităţii”. În textul legii adoptate, am găsit numai controlul Parlamentului asupra activităţii SIS. Dar cine va exercita coordonarea?”, se întreabă generalul-maior în rezervă.



Valentin Dediu susţine că controlul parlamentar a existat și el are ca subiect legalitatea activității Serviciului și „nicidecum formele, metodele și resursele folosite de instituție”. „În opinia mea ca cetățean, dar și ca pensionar cu stagiu de peste 30 de ani în securitate activitatea Serviciul de Informație și Securitate, trebuie să fie coordonată de președintele Republicii Moldova în limitele competențelor atribuite de lege. Îndrăznesc să afirm că SIS în ultima perioadă de timp a devenit mai combativ. A obţinut informaţia şi a reuşit să contracareze unele infracţiuni ce ţin de contrabanda cu ţigări, anabolizante. A exprimat poziţie diferită de cea a preşedintelui Republicii Moldova cu referire la fraudarea participării diasporei la alegerile din noiembrie 2020”, a apreciat generalul-maior.



Referitor la aspectele bune ale anului 2020, Valentin Dediu menţionează faptul că a alegerile prezidențiale nu au fost câștigate de Igor Dodon, „cel care pleda pentru menţinerea trupelor ruse în stânga Nistrului şi federalizarea Republicii Moldova”. „Este semnificativ faptul că noul președinte este de orientare pro-europeană. Sper mult că alegerea poporului va servi un punct de cotitură spre democraţie şi stabilitate”, a încheiat Valentin Dediu, general-maior în rezervă SIS.