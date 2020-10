Agricultorii au avut, marți o întâlnire cu ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, care le-a spus că Guvernul caută bani pentru a le compensa pierderile. Andrei Dînga din Ștefan Vodă, care a participat la întrevedere, s-a arătat, însă, dezamăgit de discuțiile de la minister. Potrivit lui, autoritățile au avut suficient timp pentru a găsit soluții, astfel încât agricultorii să nu fie nevoieți să protesteze, iar unii să falimenteze.

Fermierii susțin că în această săptămână urmează să fie organizată o ședință cu participarea premierului și a ministrului Finanțelor, pentru a discuta această problemă. Ion Plămădeală consideră că Guvernul ar trebuie să se împrumute pe piața internă pentru a achita compensații agricultorilor.

„Bani în Republica Moldova noi avem destui. Banca Națională are rezerve ca niciodată. Băncile comerciale au lichidități enorme. Nu are Guvernul. Iată care este problema. Dar Guvernul nu are decât să ia împrumut de la Banca Națională și să dea agricultorilor ca să le ajute să iasă din criza această economică care este la moment. Fiindcă dacă noi nu înfăptuim niște lucrări strict necesare la moment acuma noi intrăm în anul viitor nepregătiți. Aceasta înseamnă că anul viitor poate să ne aștepte și o criză mai profundă”, adaugă fermierul.