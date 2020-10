Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, care era internat în secția de reanimare, după ce s-ar fi reinfectat cu COVID-19, se simte mai bine, iar în curând va reveni la muncă. Cel puțin așa a declarat Vociu pentru Deschide.MD.

Solicitat de reporterii Deschide.MD, Pavel Voicu, a declarat că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, însă rămâne în continuarea internat în spital.

„Acum sunt în afara oricărui pericol, însă a fost grav. Aveam febră și mi-au fost afectați plămânii, însă din fericire am trecut cu bine și am învins virusul. Cred că de la o luni am să fiu în formație”, susține Voicu.