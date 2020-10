Serghei Fazuilin povesteşte că a suferit o formă uşoară a bolii, tratându-se la domiciliu cu antibiotice.

„Am avut timp de cinci zile febră, însă am trecut peste boală fără mari dureri, tratându-mă acasă. Am reacţionat la apelul de a dona plasmă, deoarece experienţa m-a făcut să conştientizez că sunt oameni care greu fac faţă acestei boli. Am avut prieteni infectaţi, iar unuia i-a decedat tatăl de COVID. Acest lucru trebuie luat în serios”, a menţionat Serghei Fazuilin.

În Moldova, numărul deceselor a ajuns la peste 1.400 de cazuri. Potrivit specialiştilor, acum stă doar în puterea noastră să încetinim acest ritm, să nu îi lăsăm şi pe alţii să se transforme într-un număr.

„Necesitatea şi consumul este destul de mare pentru instituţiile din ţară şi nemijlocit pentru spitalele din municipiul Chişinău aşa cum ar fi: Spitalul Clinic Republican, Spitalul de Urgenţă, Spitalul nr. 1, Spitalul Arhanghelul Mihail - Sfânta Treime, acolo unde sunt trataţi cei mai grav bolnavi cu COVID-19”, a menţionat Doina Banari, vicedirector al Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui (CNTS).

Totodată, centrele de colectare dispun de tehnologii automatizate de colectare a plasmei, care permit recoltarea atât în condiţii de staţionar, cât şi mobile.

„Care au suportat COVID şi s-au tratat în anumite instituţii medicale în raion, echipa CNTS este disponibilă să vină cât mai aproape de domiciliul acelui pacient, care s-a tratat de COVID şi întruneşte toate criteriile eligibile pentru donarea de sânge. Are posibilitate să nu se deplaseze anume la centrele de transfuzie a sângelui din mun. Bălţi, Chişinău sau Cahul, dar venim noi mai aproape de domiciliu”, a relatat Doina Banari.

Potrivit specialiştilor, o singură donare de plasmă de la o persoană vindecată - aproximativ 600 mililitri - se separă în trei doze a câte 200 mililitri şi, respectiv, pot fi salvaţi trei pacienţi.