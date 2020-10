Vicedirectorul Serviciului de Informații și Securitate, Artur Gumeniuc, neagă orice implicare în procesul de acordare a cetățeniei R. Moldova politicianului-fugar din România, Cristian Rizea. Reacția lui Gumeniuc a fost expediată către redacția noastră, după ce astăzi am preluat o investigație de la Gândul.ro, care demonstrează că politicianul român este sprijinit de serviciile secrete ruse, iar la Chișinău se află sub umbrele de protecție a lui Igor Dodon, Gumeniuc fiind cel care i-a făcut lui Rizea conexiunea cu Dodon. Totodată, în investigație Gumeniuc este acuzat că are legături strânse cu Serviciile ruse de informații.

„În perioada deținerii funcției de secretar al Consiliului Suprem de Securitate, nu am interacționat niciodată cu persoana nominalizată și nu am contribuit nici într-un fel la aflarea acesteia pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult ca atât, menționez că problemele legate de atribuirea cetățeniei Republicii Moldova nu țin de competența secretarului CSS. Dezmint categoric informația prezentată în articolul preluat de instituția media pe care o reprezentați și Vă recomand să consultați Centrul comunicare şi relaţii publice al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova înainte de diseminarea unor astfel de știri în vederea evitării dezinformării publicului larg”, afirmă Gumeniuc.

Investigația integrală a GÂNDUL.RO, însoțită de probe incontestabile poate fi citită AICI.