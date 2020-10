Combaterea corupției este domeniul în care societatea are cele mai mari așteptări. Oamenii se așteaptă să vadă corupții la pușcărie, să se facă dreptate prin recuperarea banilor furați și prin responsabilizarea înalților demnitari. O spune experta în combaterea corupției, Cristina Țarină, ex-vicedirector al Centrului Național Anticorupție. Într-un interviu pentru IPN, Cristina Țărnă a spus că a plecat de la CNA cu senzația lucrului bine făcut, contribuind la schimbarea cadrului legal, dar nemulțumită ca cetățean.

Din postura sa de vicedirector responsabil de prevenirea corupției, a lucrat la un set de legi, printre care și implementarea legii cu privirea la testarea integrității profesionale. „Nu eram în măsură să influențez domeniul care conta cel mai mult în viziunea oamenilor, deși nu cred că prevenirea corupției este mai puțin importantă. În orice stat inteligent, mecanismele de prevenire sunt mult mai importante. La fel ca și o boală, e mult mai important să o previi, decât să o tratezi”, a declarat Cristina Țărnă.



Cristina Țarină spune că a fost creată Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și se bucură că, an de an, aceasta reușește să pună sechestre deja pe miliarde de lei, ceea ce este un indicator bun. Chiar dacă nu este suficient – până nu se văd banii confiscați – dar oricum volumul sechestrelor a crescut considerabil după crearea agenției, notează ex-vicedirectorul CNA.



Un alt rezultat menționat de expertă a reieșit din primele studii pentru a înțelege cum judecătorii aplică sancțiuni pentru corupție sau nu le aplică. „Atunci când am alertat pentru prima dată, în 2013, lucrul acesta foarte clar, au urmat niște recomandări drastice din partea Curții Supreme, cum să nu facă instanțele pe viitor. Și de atunci au început să apară primele condamnări la închisoare reală. Până atunci, nu am avut oameni care stăteau închiși pentru corupție”. Această muncă analitică, spune Cristina Țărnă, combinată cu mediatizarea rezultatelor, au reușit, într-o oarecare măsură, să creeze o frustrare în rândul celor care conduceau justiția, să influențeze unificarea practicii și înlăturarea acelor exemple rușinoase, când se făcea tot posibilul ca să atenueze situația corupților.



Centrul Național Anticorupție este o instituție care trebuie să fie independentă, să acționeze în mod independent și să nu țină de agenda politică, specifică experta. „De fiecare dată când nu prea există diviziune în sânul guvernării, oarecum CNA se pliază și devine mai puțin vizibilă. Corupția este păcatul celor care guvernează. În momentul în care cei care guvernează dețin o putere foarte mare, CNA, din păcate, nu se prea pune cu ei, nu-și creează probleme sie însăși, iar asta este o mare dezamăgire”, susține fostul vicedirector al CNA.

Potrivit Cristinei Țărnă, o altă problemă sunt campaniile electorale. Agențiile anticorupție se activizează exact înainte de alegeri „pentru a face un fundal eroic guvernanților și a caută păcate fie în fostele guvernări, fie în opoziții, dar mai puțin acolo unde-i zona de guvernare”. „Imediat după alegeri iau apă în gură”, declară Cristina Țărnă.



Experta specifică faptul că mai multe organe de la care noi, de la care avem așteptare legitimă și care ar trebui să fie independente, se pliază pe factorul politic. În contextul dat, Cristina Țărnă a subliniat două soluții. Prima e să avem politicieni care ar avea suficientă integritate, să reziste la anchetele în desfășurare, să nu se implice și să nu atace organele de drept și justiția în momentul în care își fac treaba. Al doilea factor important este „o rezistență, un curaj din interior, care trebuie să vină din aceste instituții, în primul rând, de la prima persoană care conduce, pentru că restul stau în spatele primei persoane. Importantă este și mediatizarea, pentru că nu-i suficient să-ți faci lucrul bine.



„Trebuie să poți să și vorbești despre acest lucru, pentru că doar așa reușești să construiești o susținere publică, iar odată cu ea îți creezi o protecție de influențele politice. Pentru că unui politician o să-i fie foarte greu să atace o instituție anticorupție în momentul în care este susținută public”, a conchis Cristina Țărnă.