Cinci din cele 17 şcoli din regiunea Odesa, Ucraina, în care învăţământul se desfăşoară în aşa-zisa limbă moldovenească au solicitat trecerea la învăţământul în limba română. Declaraţia a fost făcută pentru TVR MOLDOVA de către Dumitru Caulea, preşedinte al Alianţei Societăţilor Naţional-Culturale a Românilor din Ucraina.

Dumitru Caulea a precizat că declaraţii în acest sens din partea părinţilor elevilor au fost trimise către autorităţile regiunii Odesa.



„Răspunsul ar trebui să fie da. Şcoala are autonomie, deci decide singură. Refuzul poate fi doar in cazul in care schimbările propuse de şcoală necesită cheltuieli in plus, dar în cazul trecerii de la aşa-zisa limbă moldovenească la limba română se vor face chiar economii din banii şcolilor”, a spus Dumitru Caulea.



Potrivit acestuia, şi celelalte 12 şcoli care nu au făcut deocamdată demersuri pentru învăţământ în limba română în loc de aşa-zisa limbă moldovenească au încă şanse să facă aceste demersuri.



„Ministerul Educaţiei din Ucraina, în mod tacit, a echivalat aşa-zisa limba moldovenească cu limba română, ceea ce înseamnă că aşa-zisa limbă moldovenească este văzută ca o limbă oficială a UE. Avantajele echivalării cu o limbă europeană constau şi în faptul că, fiind o limbă UE, prin modificările aduse legii educaţiei, se evită ucrainizarea şcolilor cu predare în aşa-zisa limbă moldovenească”, a spus Dumitru Caulea.



Acesta a mai menţionat că va continua lupta pentru ca, în regiunea Odesa, şi celelalte 12 şcoli să renunţe la învăţământ în aşa-zisa limbă moldovenească şi trecerea la învăţământ în limba română.