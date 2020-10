„Punga noastră cu medicamente, la care a fost cooptată pe rând întreaga familie, a costat în jur de 6080 de lei. Precizez că aveam acasă termometru, pulsoximetru și unele vitamine. Am avut nevoie pe parcurs și de unele analize și investigații radiologice, pentru ele am primit bilet de trimitere de la medicul nostru de familie. Datorită acestor investigații am depistat la timp unele complicații și am corectat tratamentul. Partea proastă a lucrurilor e faptul că cei mai mulți dintre pacienții care se tratează la domiciliu nu au acces la investigații sau dacă obțin bilet de trimitere, se programează cu greu sau nu pot ajunge fizic, mai ales în afara capitalei, iar asta îi face vulnerabili în fața complicațiilor”, povestește Glavan.