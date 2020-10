Cu începere din noul an, mărimea accizelor la produsele din tutun, alcoolice și petroliere se propune a fi stabilite pe o perioadă de 3 ani, transmite IPN cu referire la proiectul documentului de politică fiscală și vamală pentru 2021, expus pentru dezbateri publice.



În opinia Ministerului Finanțelor, aceasta va permite maximizarea veniturilor bugetare, reducerea treptată a consumului produselor din tutun și alcoolice. Totodată, după majorare, cotele accizelor la produsele respective se vor apropia de cele aplicate în țările vecine, reducându-se, astfel riscurile asociate de contrabandă. De asemenea, ajustarea accizelor este un angajament prevăzut în Acordul de Asociere RM – UE, afirmă autorii documentului .



De exemplu cota accizei la țigările cu filtru, în 2021, se propune în mărime de 621 lei+13% pentru 1000 bucăți, dar nu mai puțin de 834 lei. În 2020, cota accizei constituie 540 lei+13, dar nu mai puțin de 700 lei. Pentru 2023, se propune cota de 822 lei +13%, dar nu mai puțin de 1103 lei.



Ritmul preconizat de creștere a cotei accizelor este de 15% (de la an la an.) Impactul asupra prețurilor la țigări pentru consumatorii finali apreciat de către MF este între 8 și 10 procente, iar cel asupra bugetului - de 200 mln lei anual.



Și cotele accizelor la băuturile alcoolice vor spori în următorii trei ani.



De exemplu, la bere, cota accizei se preconizează a fi majorată de la 2,63 lei pentru 1 litru în prezent, la 2,76 lei în 2021; 2,90 lei în 2022 și la 3,05lei în 2023. Se va majora și cota accizei la vermuturi, alcool etilic (alcool absolut). Ritmul de creștere va constitui +5%” iar impactul bugetar preconizat este de plus 30 mln lei.



Printre produsele accizate de mare necesitate, se înscriu și cele petroliere. La acest compartiment, proiectul documentului de politică fiscală și vamală pentru anul viitor planifică majorarea cotei accizelor la o tonă de benzină de la 5960 lei în prezent, la 6496 lei în 2021; 7082 lei în 2022 și 7719 lei în 2023. Ritmul de creștere va constitui 9%.



La motorină cota accizelor va crește de la 2508 lei la o tonă în 2020 la 2734 în 2021; 2980 lei în 2022 și 3248 lei în anul 2023.



La gaze lichefiate în prezent cota accizei aplicată la o tonă constituie 3580 lei, Cifrele propuse pentru perioada următorilor trei ani sunt de 3759 lei, 3947 lei și 4144 lei. Ritmul de creștere a prețurilor se apreciază la 5%.



Și doar la păcură se propune menținerea cotei accizei de 409 lei per tonă, deoarece în prezent aceasta se află la nivelul minim prevăzut în Directiva Europeană cu privire la accize.



MF susține că, dacă prețurile de import la produsele petroliere nu se vor modifica semnificativ în perioada anilor 2021 – 2023, prețul la benzină pentru consumatorii finali vor crește cu 3%, la motorină cu 2% și la gazele lichefiate cu aproximativ cu 1%. Impactul net bugetar de la majorarea accizelor la produsele petroliere se estimează la 233 mln lei.