La 04 octombrie, ora 00.20, or. Drochia, pe str. V. Alexandrii 55, cet. identificat, a.n. 1984 , în stare de ebrietate, a agresat fizic soția cet. identificată, a.n. 1985, lovind-o cu pumnii și picioarele pe diferite părți ale corpului. În consecință, în urma traumelor primite a decedat la fața locului. Alte circumstanțe se stabilesc.