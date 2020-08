Asociația patronală de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase reclamă (AMRCMFN) amplificarea presiunilor asupra membrilor săi și atenționează opinia publică despre situația ieșită din comun ce s-a creat pe segmentul respectiv de piață.

Potrivit șefului Asociației, Ion Drăniceru, care pe 23 iulie a sesizat opinia publică cu privire la unele presiuni asupra membrilor AMRCMFN, consideră că se încearcă aducerea segmentului de piață sub dominația unui singur agent economic.



„Cel puțin toți indicatorii arată anume acest fapt sau mai bine spus sub dominația unei singure persoane fizice. În temeiul unei bănuieli rezonabile, agentul economic despre care tot vorbim are denumirea de „Sofilarex-Plus” și este controlat de către Eșanu Valentin, dlui fiind fondator cu cota parte 100% și administrator”, a spus Drăcieru într-o conferință de presă.

Acesta s-a plâns că presiunile au luat amploare, luni, pe data de 3 august. „În acea zi au fost efectuate percheziții la mai multe companii membre ale Asociației, dar și la domiciliile conducătorilor acestora. Asta în pofida faptului că am declarat deschis că știam că se pun la cale astfel de acțiuni și am atenționat că ele au la bază niște denunțuri false. Aceste percheziții au avut loc în cadrul dosarului „Metalferos”. În presă s-a vehiculat că au fost reținute patru persoane din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, iar noi spunem că, în total, au fost reținute peste 10 persoane, dintre care administratori și nu numai din cadrul întreprinderilor de pe piața metalelor din Moldova, rețineri despre care nu s-a vorbit în presă”.

În opinia lui Drăniceru, s-ar depune eforturi considerabile pentru „blocarea totală a activității întreprinderilor”. „Asta în pofida faptului că noi am declarat public că nu tăinuim nimic și că v-om prezenta orice informație la solicitare, absolut deschis. Ridicarea ștampilelor arată descoperă clar intenția și scopul acestor percheziții și rețineri. Sperăm că organele de drept nu sunt implicate în destabilizarea pieței metalelor pentru preluarea acestui bussines, ci pur și simplu nu-și dau seama că joacă partida acestei persoane. De menționat, prin sintagma bănuieli rezonabile Procuratura justifică orice acțiune de reținere sau percheziție. Aceste bănuieli rezonabile au apărut în baza unor simple declarații a unei singure persoane, care tot face și a făcut parte din domeniul metalelor din Moldova. La brefing-ul din 23 iulie am cerut intervenția procurorului general, de la care am așteptat implicare. Or, o minimă implicare din partea dumnealui ar fi scos în evidență caracterul ilegal al acțiunilor întreprinse împotriva noastră. Spre regret, procurorul general nu a dorit să se intereseze de abuzurile subalternilor săi și ei s-au simțit încurajați să ne preseze în continuare”.

Sursa citată a subliniat că toate companiile sunt rezidente în R. Moldova și toate activează legal, prin intermediul băncilor comerciale, în baza unor contracte clar definite, inclusiv cu SA „Metalferos”.

„Chiar dacă au avut loc careva acțiuni ilicite la ÎS „Metalferos”, fapt despre care noi nu cunoaștem și nici nu putem să cunoaștem. Însă, chiar dacă acestea au avut loc, companiile noastre nicidecum nu sunt și nu puteau fi implicate în careva scheme. Asta pentru că toate companiile finisează anul de gestiune cu profit real, bani câștigați din colectarea metalelor, care ulterior erau vândute inclusiv către „Metalferos”. Astfel, dispare orice sens în fraudare. Sub acest aspect care ne este incrimat poate nimeri orice vânzător de la Piața Centrală, care cumpără ca apoi să vândă mai scump. Acesta este și sensul bussinesului, anume aici este profitul diferența dintre procurare și vânzare. Solicităm să fie revizuite acțiunile organului de urmărire penală cu eliberarea de sub arest a persoanelor reținute în cadrul dosarului „Metalferos” și deblocarea activității agenților economici”, a conchis Drăniceru.

Sursa: ziarulnational.md