Cei doi deputați au intrat în sala unde are loc ședința CSM și au transmis un mesaj din partea opoziției și a societății - un „culiok”, menționând că membrii CSM trebuie să țină minte ce fac.

„Procurorul General nu s-a așteptat că o să venim. Magistrații au rămas șocați când am intrat noi. Ei sunt obișnuiți să partajeze funcțiile în liniște. Le-am spus să țină minte bine ce fac ei astăzi și le-am urat o zi bună”, a declarat ulterior Slusari.

Contactați ulterior de reporterii Deschide.MD, Alexandru Slusari a declarat că scopul vizitei la ședința CSM nu a fost de a face show, ci a îndemna magistrații să adopte decizii în interesul R.Moldova.

„Noi am intrat în calitate de deputați. Fără a face show, doar am spus că „kuliokul” este simbolul Republicii Moldova și a tot ce se întâmplă, inclusiv în sistemul justiției și înainte de a lua vreo decizie, magistrații să se uite la acest „kuliok”. După care am plecat”, a declarat el.