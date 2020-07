Virusul COVID-19 nu cruţă pe nimeni. Este concluzia la care a ajuns Eugeniu Sidorcenco din Cimişlia. Tânărul de 34 de ani spune că deşi a respectat toate măsurile de siguranţă şi a stat în izolare, boala nu l-a cruţat. Mai mult, chiar şi după tratamentul şi perioada de reabilitare, unele simptome specifice lui SARS-CoV-2 reapar periodic.

Eugeniu Sidorcenco îşi aminteşte de fiecare zi de izolare. Iniţial au fost cele trei luni din perioada stării de urgenţă, după care două săptămâni şi jumătate de tratament în spital şi alte 14 zile de reabilitare în izolare la domiciliu. El, fratele şi mama sa s-au infectat la perioade scurte de timp.

„Datorită profesionalismului medicilor, inclusiv a asistentelor medicale, pentru care am un respect deosebit, am făcut faţă situaţiei şi am reuşit să ne reabilităm. SARS-CoV-2 îţi schimbă radical viaţa socială, te izolează de ceilalţi, îţi dă toate planurile peste cap. Dacă pacienţii cu alte maladii au acces liber afară, se plimbă, comunică cu alţii, noi trebuia să stăm între patru pereţi. Potrivit specialiştilor, contagiozitatea acestui virus este de peste 20 de ori mai mare decât a gripei simple”, spune Eugeniu.

A simţit virusul pe proprii plămâni. Cel mai mult i-a fost dor să inspire adânc, iar aerul să-i pătrundă în fiecare alveolă pulmonară. Simptomele însă nu au dispărut nici după perioada de reabilitare.



„Îmi era foarte greu să respir, simţeam că nu pot să trag aer în piept. Acum periodic mai am dureri de cap. Aceste dureri sunt foarte accentuate. Şi mama mea, care s-a externat acum trei săptămâni, nu s-a reabilitat complet. În cazul ei, simptomele se manifestă mai agresiv. Are respiraţia îngreunată, febră, dureri de cap. Acest virus într-adevăr există, are consecinţe grave şi nici până acum nu se ştie, cu exactitate, care vor fi urmările asupra sănătăţii”, precizează Eugeniu.

Nepăsarea sau dezinformarea – astfel îşi explică tânărul refuzul multor moldoveni de a crede în existenţa acestui virus.

„Aş îndemna oamenii să aibă grijă din ce surse se informează, le sugerez să apeleze la cele oficiale. Medicii, specialiştii ştiu exact care sunt consecinţele şi ce măsuri trebuie să întreprindem, de aceea e important să ţinem cont de recomandările lor şi să facem abstracţie de la teoriile conspiraţioniste, conspiraţia 5G şi vaccinurile cu cipuri. În această perioada, este foarte important să se apeleze la un expert calificat, dar nu la un pseudo-expert”, afirmă pacientul care a învins virusul.

Eugeniu consideră că eforturilor titanice ale medicilor sunt zădărnicite de ignoranţa oamenilor.



„Iresponsabilitatea lor reduce efortul specialiştilor şi a autorităţilor în jumătate. Măsurile epidemiologice chiar sunt uşor de respectat. Nu ne costă nimic să ne acoperim faţa cu mască şi să menţinem distanţa fizică. Nimeni nu are, deocamdată, imunitate la acest virus”, spune Eugeniu Sidorcenco.