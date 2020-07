Reprezentanți ai companiilor din domeniul metalelor, rezidente în Republica Moldova, acuză presiuni exercitate de către un agent economic privat care, potrivit lor, își dorește să preia controlul asupra pieței metalelor. Într-un briefing de presă la IPN, Ion Drăniceru, președintele Asociației Patronale Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase, a menționat că respectivul agent economic este unul cu formă de proprietate privată, nou-fondat.



„Noi nu dorim război cu nimeni. Și acesta e motivul ce ne-a determinat să nu divulgăm, la această etapă, numele persoanei ce dorește să preia controlul asupra pieței metalelor, precum şi denumirea companiei sale. Noi vrem să fim lăsați în pace, să activăm alegând noi cu cine vrem să colaborăm, nu să fim impuși să mergem pe o anumită cale”, a declarat Ion Drăniceru.

Președintele Asociației Patronale Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase crede că scopul final este înghețarea activității companiilor din domeniul metalelor, ca mai apoi acestea să fie preluate prin acțiuni raider. „Analizând evenimentele ce au loc pe piața metalelor din Republica Moldova în ultimele luni, am ajuns la concluzia, or se impune o singură concluzie, că se încearcă o reîmpărțire a sferelor de influență. Mai bine zis, cineva, noi cunoaștem cine, încearcă să preia controlul asupra tuturor proceselor ce țin de piața metalelor”, a afirmat Ion Drăniceru.



Companiile din domeniu își revendică dreptul la activitate fără intimidări și persecuții. Reprezentanții acestora spun că sunt gata să ofere informațiile relevante organelor responsabile ale statului, dacă vor avea siguranța că acestea își vor face onest datoria și nu vor acționa în interesul cuiva anume. „Acesta e mesajul nostru și sperăm că va fi nu doar auzit, ci și conștientizat de cei cărora le este adresat. Dacă însă nu vor înțelege acest mesaj acum, atunci să-şi asume consecințele. Or, noi suntem gata să mergem până la capăt, utilizând toate metodele legale pentru a ne proteja businessul”, a adăugat acesta.



Asociația Patronală Moldovenească de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase este recent înregistrată la Agenția Servicii Publice și cuprinde în jur de 20 de companii care activează în domeniul metalelor.