„Eu regret foarte mult altercațiile dintre polițiști și participanții la războiul de pe Nistru. Cu mâhnire în suflet vreau să constat că s-au încăierat polițiștii cu polițiștii”. Declarația aparține deputatului Fracțiunii Partidului Democrat din Moldova Ion Leucă și a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

Potrivit deputatului PAS Igor Grosu, veteranii conflictului de pe Nistru au devenit mult mai activi după ce regimul separatist a împânzit perimetrul și zona de securitate cu mai multe posturi de control care sunt ilegale.



„Nimic nu prevestea altercații. Am mers, am discutat, ne-am salutat. Dânșii ne-au înmânat niște revindecări. Altercațiile sunt regretabile și primele lucruri care mi-a venit în gând a fost: am protestat și noi, și au fost situații mai tensionate, dar nu am văzut așa violență cu gaze lacrimogene, cu toate dotările acestea. Eu cred că este exces de zel, este un exces de zel pentru că sunt camarazi”, a menționat Igor Grosu.



Deputatul PSRM Grigore Novac susține că veteranii au trecut liniile roșii, iar polițiștii nu au atacat fără motiv veteranii conflictului de pe Nistru.



„Regretele mele țin de faptul că cei care s-au îmbrâncit astăzi, atât o tabăra, cat și alta, dacă vorbim de veterani, ei știu foarte bine cât de ușor le este polițiștilor, ce înseamnă să fii polițist. Mulți din ei au fost polițiști, aici este regretul cel mai mare. Eu știu că ei acționează în baza legii. Polițistul nu este un sac agățat într-o sală de sport ca să fie lovit. Astăzi am văzut cum un polițist care era îmbrăcat în acea uniformă a fost lovit. Am văzut cum acel polițist fără niciun motiv a fost lovit”, a adăugat deputatul PSRM Grigore Novac.



Deputatul Platformei DA Chiril Moțpan a precizat că a fost la comisariatul de poliție Buiucani unde au fost duși protestatarii bătuți. Oficialul susține că poliția a cauzat protestatarilor vătămări corporale grave cu aplicarea forței neproporțională și excesivă.



„Eu am fotografiat un băiat bătut, cu vânătăi. Un alt combatant cu coastele rupte a fost dus la spital și de abia mai respira. Altul era în sala de reanimare, nu mi-au permis să intru. A fost adus la poliție în comă. Poliția a aplicat forța fizică de o manieră excesivă”.



Joi, 16 iulie, în urma altercațiilor din fața Parlamentului între veteranii războiului de la Nistru și poliție, după ce primii ar fi încercat să instaleze corturi în fața legislativului în cadrul unei acțiuni de protest, mai mulți veterani au fost duși la sectorul de poliție.