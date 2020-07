Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, susține că acțiunile autorităților centrale și locale în ceea ce ține de problema copiilor aflați în situație de stradă s-au dovedit a fi ineficiente. Iar cel mai recent caz de deces al unui tânăr, care de curând a împlinit 18 ani, denotă, potrivit ombudsmanului, că statul a eșuat pe segmentul respectării drepturilor copilului în situație de stradă. Maia Bănărescu cere intervenția urgentă a autorităților cu privire la această problemă, care în opinia sa, trebuie discutată pe platformă parlamentară, guvernamentală și nu doar.

„Vreau să-mi exprim dezacordul cu astfel de situații. Vreau să zic că este o situație condamnabilă și este revoltător că atâta timp autoritățile nu au putut să soluționeze problema copiilor în stradă. Acest caz demonstrează că autoritățile, statul a eșuat pe segmentul respectării drepturilor copilului în situație de stradă”, a declarat într-o conferință de presă la IPN, Maia Bănărescu.

Avocatul poporului pentru drepturile copilului spune că nu poate menționa în activitatea sa de patru ani acțiuni profunde ale autorităților care ar fi schimbat situația sistemic. Poate fi menționată o acțiune fragmentară – crearea Serviciului de Asistență Stradală din gestiunea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului. Copiii pot merge acolo să facă duș, să-și schimbe hainele, să ia masa și să participe la diverse activități. Însă, problema este că acest Serviciu este de zi, iar seara, copiii revin în stradă.



Maia Bănărescu a declarat că activitatea acestui serviciu nu satisface nici pe departe necesitățile copiilor aflați în situație de stradă. Or, în acest sens sunt necesare acțiuni complexe, inclusiv elaborarea și perfectarea cadrului legal, precum și eficientizarea activității autorităților locale, lucrul cu părinții etc.



Ombudsmanul spune că acest caz de deces al copilului în situație de stradă nu este unicul. „Și aici apare întrebarea. Oare ce trebuie să se mai întâmple în Republica Moldova? Mai așteptăm decese ca autoritățile statului să înțeleagă cât de gravă este situația, să audă vocea avocatului poporului care vorbește despre gravitatea acestei probleme și despre faptul că sistemul de protecție a dreptului copilului nu are mecanisme eficiente, nu răspunde problemelor copiilor aflați în situație în stradă, nu asigură respectarea drepturilor copilului”, a remarcat Maia Bănărescu.



Copiii ajung în stradă atunci când este prezent eșecul parental în educație. Pleacă de acasă dacă există violență, se consumă alcool, dacă nu sunt înțeleși de membrii familiei și încearcă să găsească această înțelegere în stradă. Pot abandona casa și copiii care provin din familii social-vulnerabile sau cei care nu sunt susținuți în comunitate sau la școală.



Avocatul poporului a făcut apel pentru organizarea dezbaterilor pe platforma parlamentară, cu implicarea comisiilor de profil, astfel încât să fie perfecționat cadrul legal cu privire la protecția copiilor. De asemenea, se cere să fie instituit control parlamentar asupra sistemului de protecție a copilului, în special în cazul copiilor din stradă. Un alt apel este la adresa premierului, președinte al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, ca să fie convocată ședința extraordinară pentru a discuta soluționarea problemei acestor copii. În contextul pandemiei, ombudsmanul mai solicită că toți copiii aflați în situație de stradă să fie testați la prezența noului tip de coronavirus.

Mneționăm că, Maia Bănărescu a făcut referire, în conferință, la cazul de pe 9 iulie, când trupul neînsuflețit al unui tânăr a fost găsit zăcând sub viaductul din sectul Botanica.

Detalii: FOTO // Tânăr înjunghiat mortal, găsit sub viaductul din sectorul Botanica