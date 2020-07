Partidul Acțiune și Solidaritate va înregistra astăzi, 14 iulie, un proiect de lege care prevede ca părinții să beneficieze de o alocație lunară de stat specială sub formă de compensație în mărime de 75% din salariul mediu lunar al unuia dintre părinții antrenați în supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării activității grădinițelor din cauza COVID-19. Despre acest lucru au anunțat deputatele PAS, Veronica Roșca și Doina Gherman.

„Sunt exact 4 luni de când țara noastră a declarat stare de urgență, iar activitatea grădinițelor a fost oprită. 4 luni de când mii și mii de familii care au copii de vârstă preșcolară se află într-o situație dificilă, pentru că părinții nu au cu cine își lăsa micuții în condițiile în care trebuie să meargă la lucru ca să-și întrețină familia. Eu am 2 copii de vârstă preșcolară care sunt acum acasă în grija bunicii care este și ea în grupul de risc. Dar ce fac părinții care nu au posibilitatea de a-și lasă copiii în grija bunicilor? Îi iau cu ei la lucru? Îi lasă singuri acasă nesupravegheați? Angajează bona? De unde bani sa achite? Dar mamele care își cresc singure copiii, ce fac? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: acest stat are alte priorități decât bunăstarea și securitatea socială a familiilor care au copii mici. (…) Mai mult, la 3 iulie guvernul a alocat peste 70 milioane lei pentru proiectul Arena Chișinău, în timp ce starea financiară a multor familii s-a redus drastic. Acest guvern trebuie să își revadă prioritățile: Arene sau familii și copii în siguranță și securitate socială! Treziți-vă!”, a precizat vicepreședinta PAS, Doina Gherman.

În context, vicepreședinta PAS, deputata Veronica Roșca a menționat: „În situația când în Republica Moldova familiile au cea mai înaltă rată a sărăciei, de ce Guvernul a abandonat acești copii și acești părinți? Fiecare a doua familie cu copii mici se întreține din activitatea salarială. Ce a făcut Guvernul în aceste patru luni? Zero. Nu a venit să susțină nici părinții, nici instituțiile preșcolare. Apreciem medicii care au curajul să spună că este riscantă redeschiderea grădinițelor, însă este imoral și inuman să abandonezi acești părinți în situația când nu au nici o susținere subvenționată din partea statului. Acest proiect vine în ajutorul părinților care sunt cei mai activi contribuabili ai Republicii Moldova. Dacă Guvernul ar fi îndeplinit condițiile UE, deja am fi avut peste 800 de milioane de lei, cu care am fi avut posibilitatea să susținem aceste familii timp de trei luni”.

La conferință a participat și Cristina Bordei, mama a unui băiat de 10 ani și a unei fete de 6 ani, care spune că este într-o situație dificilă: „Sunt angajată și sunt nevoită să muncesc 8 ore pe zi. În fiecare dimineață, împreună cu soțul, plecăm la muncă cu inima strânsă pentru că acasă rămân doi copii singuri. Ca să mă asigur că ei sunt bine pe parcursul zilei, am stabilit să ne conectăm pe viber, iar ei să petreacă timpul în aceeași cameră astfel încât să-i pot vedea și să pot comunica cu ei”.