Primele 6 locomotive noi, model ТЭ33А din cele 12 preconizate în proiectul de investiții finanțat de către Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) au ajuns în Republica Moldova.

Despre acest lucru anunță ex-șeful CFM, Iurii Topală care scrie că reformele demarate în perioada în care a condus Calea ferata din Moldova, au un caracter ireversibil

„Vreau să-i felicit pe toți lucrătorii ÎS “Calea Ferata din Moldova” cu aceasta investiție cruciala pentru dezvoltarea întreprinderii, dar și să mulțumesc membrilor unității de implementare a proiectului. Ultimii au dat dovada de înalt profesionalism si perseverență, depasind provocările apărute in calea implementarii și realizarii proiectului investițional. Reformele demarate in perioada in care am condus Calea ferata din Moldova, au un caracter ireversibil, iar pentru continuarea implementării lor e nevoie de prudență și diligență. Pentru ca oamenii vin și se duc, dar faptele rămân”, precizează Topală.