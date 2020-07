Peste 20 de ani s-au trezit că statul „le-a furat pâmântul”. Este situația în care s-au pomenit mai mulți cotași din Chiurt, raionul Edineț. Aceștia se plâng că după împroprietărirea cetățenilor din 2000, s-au ales cu loturi de pământ mai mici, decât era stabilit în actele eliberate de primărie.

Acum doi ani, Alexandru Severin a vrut să-i transmită nepoatei drept moștenire 1,4 hectare de pământ, însă a depistat că deține doar 92 de ari. S-a dovedit că, acum 20 de ani, statul a împărțit pământurile după bonitatea solului fără a anunța oamenii. În consecință, cele mai bune loturi au fost reduse.

„Angajatul de la Cadastru ne-a mințit și ne-a spus că am avut 1 ha și 40 de ari, dar în prezent am 92, am avut 85 de puncte, dar acum mi-au dat 110 puncte, de aceea mi-au tăiat 48 de ari”, a spus Alexandru Severin, pentru nordnews.md.