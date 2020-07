Compania „Avia Invest”, concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău a emis un comunicat în care menționează că „în pofida visurilor lui Dodon, „Avia Invest” va continua să construiască Aeroportul Chișinău încă 43 de ani”. Compania dezminte informațiile din presă cu privire la rezilierea contractului de concesionare.

Potrivit comunicatului, „compania „Avia Invest” a primit doar o notificare de la Agenția Proprietății Publice (APP) despre intenția de a rezilia contractul de concesionare, invocând neprezentarea poliței de asigurare, iar acțiunile APP sunt o nouă tentativă de a executa comenzile personale ale lui Dodon de a desface contractul cu orice preț. Compania susține că afirmațiile sunt o minciună absolută și obraznică. Procedura propriu-zisă de reziliere a contractului este una juridică de lungă durată și „Avia Invest” dezminte informațiile și nu consideră o notificare ca un fapt împlinit”.

Mai mult, „Avia Invest” constată cu îngrijorare amplificarea atacurilor la adresa companiei. Acestea sunt orchestrate personal de Igor Dodon, care a demonstrat că nu se va opri în fața nici unei ilegalități pentru a-și realiza scopul de a prelua controlul la acest obiectiv în care s-au făcut investiții imense și a fost modernizat în ultimii ani.

În acest context, „Avia Invest” informează opinia publică, investitorii străini, dar și organizațiile internaționale despre abuzuri fără precedent pe care nu și le-a permis nici o țară. Presiunile autorităților asupra „Avia Invest” au fost atât de uriașe încât companiile de asigurări din Republica Moldova refuză să semneze o poliță de asigurare pe care „Avia Invest” trebuie să o prezinte anual. În această situație, „Avia Invest”, fiind un investitor de bună credință, a încheiat o astfel de poliță de asigurare cu o renumită companie de asigurări din Federația Rusă și a prezentat actele necesare autorităților de resort de la Chișinău.

Însă Agenția Proprietății Publice refuză să recunoască polița de asigurare, invocând că aceasta este perfectată în afara Republicii Moldova, asta chiar dacă așa proceduri sunt perfect legale. Potrivit companiei, o asemenea atitudine a autorităților confirmă încă o dată că în adresa „Avia Invest” sunt create obstacole artificiale de a găsi un motiv pentru rezilierea contractului de concesionare.

„Avia Invest” reiterează că este o companie solvabilă, care își exercită activitatea în strictă conformitate cu legislația și cu prevederile contractului de concesionare. Potrivit companiei, presiunile la care este supusă au la bază interesele economice personale ale lui Igor Dodon, care nu se arată deranjat de faptul că prin această atitudine a transformat Republica Moldova într-o zonă roșie pentru investitorii internaționali, inclusiv cei din Rusia, pe care șeful statului îi cheamă să facă afaceri.

Compania mai menționează că, este cu atât mai inexplicabilă atitudinea lui Igor Dodon, care se declară prieten al Rusiei și al mediului de afaceri rus, față de o poliță de asigurare semnată cu o companie din Rusia. Prin acest comportament, Igor Dodon pune la îndoială orice act emis de companiile din Rusia și recunoașterea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce provoacă mari îngrijorări și rezerve pentru colaborarea business-ului rusesc cu partea moldovenească. Compania subliniază că, este clar că Igor Dodon, prin comportamentul său, demonstrează un comportament inamical față de mediul de afaceri și cetățenii ruși.

Compania accenatuează că este evident faptul că, pentru acest furt, Igor Dodon este gata să admită ca din bugetul de stat să fie achitate 900 mil. USD - suma revendicată de „Avia Invest” în cauza împotriva Republicii Moldova de la Curtea de Arbitraj Internațional.

„Avia Invest” își reiterează angajamentul de a gestiona și în continuare într-un mod competent și profesionist Aeroportul Internațional Chișinău. Compania „Avia Invest” va continua investițiile pentru a-l menține în topul celor mai dezvoltate aeroporturi din regiune, top în care a intrat în ultimii ani, după concesionarea sa.

Amintim că, cu puțin timp în urmă APP a emis un comunicat prin care anunța că „pentru neexecutarea obligațiunilor contractuale, la data de 8 iulie 2020, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent nr. 4/03, încheiat cu SRL „AVIA INVEST” și a solicitat de la SRL „AVIA INVEST” restituirea bunurilor Aeroportului Internațional Chișinău, transmite un comunicat al APP”.

APP a reziliat contractul cu „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, și a solicitat restituirea bunurilor

Și președintele Igor Dodon a spus în această dimineață că „Agenția Proprietății Publice a înaintat demers oficial către investitorul Aeroportului Internațional Chișinău pentru rezilierea contractului”. Șeful statului susține că poziția statului rămâne aceeași: aeroportul va întors în posesia exclusivă a statului. Potrivit președintelui, sunt condiții legale de reziliere a contractului, pentru că investitorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.



„Aceeași situație cu AirMoldova. Acolo situația e și mai gravă. Este o întreprindere care are datorii destul de mari. Noi regretăm că AirMoldova este în situația în care este. Până ce își execută toate rutele. Sper foarte mult ei să supraviețuiască. Dar aeroportul trebuie întors. Și probabil și AirMoldova tot, la o anumită etapă. Trebuie să ne clarificăm întâi cu datoriile”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”.



Operațiunile și managementul Aeroportului Internațional Chișinău au fost transferate către Avia Invest în noiembrie 2013, în baza unui parteneriat public-privat. Compania concesionară s-a angajat să administreze aeroportul timp de 49 de ani și să investească în modernizarea lui 250 de milioane de euro. La sfârșitul lunii decembrie, a devenit cunoscut faptul că NR Investments Ltd renunță la cumpărarea cotei de 95% din Avia Invest SRL. Ultima a informat ulterior într-un comunicat de presă că omul de afaceri din Federația Rusă, Andrei Goncearenko, este noul beneficiar al companiei „Komaksavia Airport Invest” Ltd, care deține 95% din „Avia-Invest”.



„Air Moldova” a fost privatizată în octombrie 2018, valoarea tranzacției fiind de 1,2 miliarde de lei, dintre care 50 de milioane de lei au fost transferați la bugetul de stat, iar restul sumei în contul datoriilor companiei. Un audit al Curții de Conturi a concluzionat că procesul de privatizare s-a făcut, la unele etape, cu abateri de la cadrul normativ. Deficiențele au influențat modul de evaluare a obiectivului supus privatizării, prețul acestuia fiind mai mic decât prețul real de piață.