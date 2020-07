Consilierul municipal din Chișinău din partea Partidului Comuniștilor, Nicolai Rusol, a fost testat pozitiv la COVID-19. Contactat de reporterul Deschide.MD, alesul local a confirmat informația, menționând că se simte bine și, de două zile, nu are febră.

„Îndată ce am primit rezultatele, am informat reprezentanții Primăriei Chișinău. La moment sunt internat la spital, conform tuturor procedurilor medicale. Nu am febră, nu am alte simptome. Mă simt bine”, ne-a declarat el.