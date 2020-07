Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, OrheiLand, și-a reluat duminică, 5 iulie activitatea, iar toate caruselele au fost pornite, în urma deciziei Adunării Generale a cetățenilor din Orhei, care a decis că interdicțiile impuse de autorități sunt abuzive, ilegale și politice, transmite un comunicat a PP ȘOR. Guvernarea aplică duble standarde, iar încercările de a închide cel mai mare parc cultural-familial din Republica Moldova este o acțiune politică, îndreptată împotriva Partidului Politic „ȘOR”, a fost menționat în cadrul acțiunii organizate pe teritoriul OrheiLand.

Cetățenii au venit la OrheiLand să-și apere zona de agrement îndrăgită atât copii, cât și de maturi. Manifestația a avut rolul unei acțiuni de apărare a OrheiLand împotriva abuzurilor și tentativei guvernării de a închide parcul de distracții. Oamenii consideră că este vorba de o acțiune politică, lansată de președintele Igor Dodon. Ei au scandat lozinci în care au salutat eforturile echipei lui Ilan Șor depuse pentru construcția parcului, dar și împotriva actualei guvernări: „Bravo Ilan Șor”, „Bravo deputații „ȘOR”, „Bravo primarului Verejanu”, „Rușine Dodon”, „Jos Dodon”, „Jos mafia lui Dodon”, „Victorie!”, „Jos mâinile de pe OrheiLand”, au scandat cetățenii.



În fața mulțimii adunate au ținut discursuri mai mulți deputați ai Partidului Politic „ȘOR”, precum și reprezentanți ai administrației locale. Vicepreședintele Partidului „ȘOR”, secretarul fracțiunii parlamentare, Marina Tauber a salutat cetățenii din numele liderului Ilan Șor, menționând că guvernarea aplică standarde duble față de propriii cetățeni.



„Toate legile au fost încălcate împotriva noastră. În parcul Valea Morilor din Chișinău copiii au posibilitate să se distreze și din păcate am văzut că nicio măsură nu este asigurată - nici o mască, nu este dezinfectant și nici panouri informative. Știam că sunt decizii selective, dar ceea ce am văzut cu ochii mei, m-a șocat”, a declarat Marina Tauber.



Iar deputatul Vladimir Vitiuc a menționat că acțiunile autorităților împotriva OrheiLand sunt luate din invidie și incapacitate de a face ceva constructiv. „Oamenii cer ca acest loc minunat să funcționeze în continuare. Vom face totul ca să fie auziți și protejați”, a dat asigurări Vladimir Vitiuc.



Iar colegul său de fracțiune, Igor Himici a declarat că OrheiLand este sufletul întregii echipe a Partidului „ȘOR”, în frunte cu Ilan Șor. „Puterea ne scuipă în suflet, dar nu va reuși să ne ia OrheiLandul. Vă promit”, a declarat Igor Himici.



Și Primarul de Orhei, Pavel Verejanu a arătat că interdicțiile împotriva OrheiLand sunt de natură politică, iar zonele de agrement nu sunt focare de Coronavirus, fapt demonstrat și de datele statistice. „Suntem ca osul în gât pentru guvernanți. Nu vom lăsa mâinile în jos și vom porni OrheiLand. Zonele de agrement nu sunt focare de covid. Doar în frunte cu Ilan Șor această țară are un viitor prosper”, a declarat Pavel Verejanu.



Oamenii într-adevăr nu au fost de acord cu intenția autorităților de a închide OrheiLand și au cerut în unanimitate repornirea parcului. Decizia cetățenilor a fost îndeplinită imediat și toate carusele și zonele de atracție au fost pornite și sunt accesibile pentru vizitatori.

Maria Tauber i-a cerut Comisia Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să-și revizuiască decizia în funcție de cerințele oamenilor. Totodată, ea a menționa că nimeni nu poate conduce Orheiul decât orheienii, adăugând că „telecomanda e în mâinile noastre”.



„Decizia noastră este luată. Îi atenționăm să nu facă ei reguli în orașul nostru. Doar noi putem lua decizii în raionul și orașul nostru. N-o să permitem nimănui să încalce drepturile noastre”, a punctat Marina Tauber, în aplauzele mulțimii.