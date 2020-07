Asociația Obștească „Părinți Solidari” a organizat în această dimineaţă, 1 iulie, un protest în faţa Guvernului cu genericul: „Copiii mor - Guvernul tace”, la care au reiterat apelul de redeschidere a grădiniţelor, transmite IPN.. De altă parte, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) își exprimă îngrijorarea față de intenția declarată a autorităților statale de reluare a activității instituțiilor de învățământ preșcolar, dar și față de poziția unui număr mare de părinți care solicită deschiderea grădinițelor pe fundalul reluării activităților social-economice și a necesității întoarcerii în câmpul muncii a angajaților,

În cadrul manifestaţiei, Ala Revenco, director executiv al Asociației „Părinți Solidari”, a declarat că cei de la Guvern nu şi-au asumat grija pentru copiii care, odată cu închiderea grădiniţelor, au fost trimişi acasă.

„Noi avem în acest stat mai multe instituţii cu profil social care trebuie să ne asigure nouă posibilitatea de a munci, posibilitatea de a lăsa copiii în siguranţă şi posibilitatea ca ei să fie instruiţi şi ocupaţi în această perioadă când părinţii sunt la serviciu”, a spus Ala Revenco.



Potrivit ei, nici cele două cazuri de deces ale copiilor preşcolari, care puteau fi evitate dacă grădiniţele funcţionau, nu au impus Guvernul să găsească soluţii pentru părinţi. Ala Revenco s-a referit la fetița de 5 ani care a decedat strivită de un dulap în momentul în care se afla singură acasă, părinții fiind la muncă, și la băiatul de șase ani din Hâncești, care a fost găsit mort în toaleta din curtea casei. Și în cel de-al doilea caz adulții erau la muncă, copilul fiind lăsat în grija fraților mai mari.



„Guvernul, cu părere de rău, a tăcut şi nu a răspuns la petiţia noastră pe care am depus-o în 2 iunie, în care am solicitat să vină cu măsuri de urgenţă în 15 zile. Azi suntem în a 30-a zi de când am depus această petiţie şi unicul răspuns primit a fost cel de la Ministerul Educaţiei, că se elaborează un anumit set de măsuri epidemiologice sanitare, norme pentru redeschiderea grădinițelor”, a precizat Ala Revenco.



În opinia sa, statul, prin acţiunile sale, arată ca priorităţile sunt redeschiderea pieţelor, mall-urilor, instituţiilor de alimentaţie publică, nu şi grija pentru copii. Ala Revenco susţine că nimeni nu verifică câţi dintre copiii preşcolari sunt în situaţie de risc, rămân singuri acasă sau le este asigurat dreptul la o alimentaţie sănătoasă.



Pe lângă solicitările incluse în petiţia depusă anterior, activiştii solicită suplimentar să se stabilească un regim de muncă special părinţilor, care să coreleze cu programul de funcţionare a grădiniţelor în perioada pandemiei.



În același timp, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) într-o declarație publică, în contextul în care situația epidemiologică rămâne a fi gravă în R.Moldova, statisticile confirmând zilnic sute de cazuri de îmbolnăviri, consideră că reluarea activității grădinițelor de copii prezintă pericol sporit de infectare și de răspândire a virusului. Organizația atenționează că cei mici nu pot controla respectarea măsurilor de protecție și a distanței sociale recomandate şi se pot infecta la grădiniță sau în transportul public.



„Totodată înțelegem neliniștea părinților în legătură cu faptul că unii din ei nu au cu cine lăsa copiii în timp ce merg la muncă și ne exprimăm îngrijorarea privind situația copiilor pe care unii părinți, în lipsa unor soluții alternative, îi lasă singuri acasă, expunându-i la multiple pericole pentru viața și sănătatea lor”, se menţionează în declaraţie.



Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii consideră necesară consolidarea poziției instituțiilor statale prin oferirea alternativelor pentru familiile cu copii de vârstă preșcolară, astfel încât acestea să reușească concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului pe timp de pandemie.



„Solicităm autorităților naționale de resort/celor locale să aprobe de urgență modificări la cadrul legal, prin care să extindă categoriile de beneficiari ai serviciului de sprijin familial, incluzând familiile ce se confruntă cu probleme de supraveghere a copiilor de vârstă preșcolară în timpul aflării părinților la muncă pe perioada sistării activității instituțiilor de învățământ preșcolar; să stabilească criterii clare și obiective pentru admiterea solicitărilor de includere în programul de sprijin familial și să simplifice procedura de accesare a acestuia în perioada epidemiologică; să examineze posibilitatea de redirecționare a fondurilor destinate pentru alimentația copiilor în grădinițe în sprijinul familiilor vulnerabile şi să elaboreze un plan gradual de redeschidere a instituțiilor de învățământ preșcolar, care să fie activat la etapa de diminuare a pandemiei”, precizează CNPAC.



Părinţilor organizația le recomandă să se asigure că copiii preșcolari nu sunt lăsați fără supravegherea maturilor nici pentru perioade scurte de timp, iar în cazul când nu pot face asta personal, să găsească un adult de încredere, în grija căruia să lase copilul. Să solicite sprijin din partea autorităților locale, angajatorilor, în cazul în care nu au în grija cui lăsa copiii, fiind constrânși să meargă la muncă.

Activitatea instituţiilor preşcolare a fost sistată pe 11 martie din cauza situaţiei epidemiologice din ţară. De aproape patru luni, în jur de 150 de mii de copii nu frecventează instituţiile preşcolare.