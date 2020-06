Medici care nu puteau fi distinși unul de celălalt din cauza echipamentelor de protecție identice este imaginea întipărită în mintea părintelui din prima noapte petrecută în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. În acea noapte fusese transferat din secția de reanimare a spitalului raional Cahul, acolo unde s-a adresat după ce i-au apărut simptomele de boală. Virusul i-a afectat rapid și nemilos plămânii și i-a colorat în alb.

„Două săptămâni și jumătate am fost conectat la aparatele de ventilație asistată, am fost intubat și mi s-a administrat tratament. Plămânii mei arătau ca sticla albă. Nu simțeam durere, aveam febră, tuse seacă și simțeam că nu mă mai satur de oxigen. Nu-mi ajungea aer. Scoteam masca de oxigen doar când mâncam ceva. Mi se administra un antibiotic foarte puternic. Din fericire, puteam să mănânc singur. Mă ridicam, puteam face câteva mișcări ușoare, îmi puteam modifica poziția corpului”, spune preotul.

Abia peste două săptămâni a început să facă câțiva pași prin boxa spitalului. „Nu am alte patologii. Am 45 de ani. Nu mă așteptam ca boală să se manifeste atât de agresiv. COVID-19 există! Este un virus foarte puternic, care poate fi foarte nemilos”, adaugă Ion Șcurea.

Pe lângă preparatele medicamentoase, preotului i-au fost administrate trei doze de plasmă convalescentă de la pacienții vindecați de COVID-19. „Eu cred că plasma primită, în cazul meu, a făcut minuni, a „purificat” plămânii și m-a ajutat să lupt în continuare cu virusul care a pătruns în organism. Prin aceast lichid am primit și o părticică din forța celor care au reușit să învingă boala. Timp de o lună, atât cât a durat tratamentul, mi-a fost administrată și plasmă de la oameni care nu au suferit de COVID-19”, afirmă bărbatul.

L-a ajutat și credința în Dumnezeu, dar și încrederea în medicii care au fost mereu alături de el. „Am trecut peste boală cu multă speranță. Nu am fost pesimist nici atunci când nu puteam să respir. M-a ajutat, în primul rând, credința în Dumnezeu. Totodată, am avut mare încredere în doctori. Și încă am. Și atunci când nu avem forță nici măcar să mă ridic din pat, mă gândeam că trebuie să mă fac bine”, mărturisește Ion Șcurea.

Și pentru familia preotului, soția și cei trei copii, această perioadă a fost complicată. Ion Șcurea este așteptat și de cei 3.000 de locuitori ai satului Giurgiulești, de care îngrijește spiritual de 23 de ani. „Îi îndemn pe oameni să trateze COVID-19 cu mai multă seriozitate, să nu le pară o glumă. Inițial și eu nu i-am acordat atenția cuvenită. Oamenii trebuie să stea mai mult acasă, iar dacă ies la piață sau magazin, să poarte mască și mănuși, să se dezinfecteze cât mai des. Cei care au simptome de boală, trebuie să se adreseze imediat la spital. Dacă nu o să fim responsabili și nu o să avem grijă unul de celălalt, atunci pandemia nu va dispărea prea curând”, afirmă preotul.