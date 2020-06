Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să monitorizeze situația din R. Moldova ca urmare a codului portocaliu de creștere a nivelului apei pe râurile Prut și Nistru emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Astfel, în următoarele ore pe râul Prut, sectorul s. Criva – or. Costești va avea loc descreșterea nivelului apei cu 0.2-0.4 m, iar pe sectorul or. Leușeni – s. Brânza, se vor menține niveluri înalte ale apei, cu ieșirea apei în luncă. Pe râul Nistru, sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, se vor menține niveluri înalte, cu o scădere a nivelului apei de 0.2 – 0.4 m, iar o creștere cu 0.1 -0.3 ar putea fi atestată pe sectorul Bender– s. Talmaza.

Informațiile respective sunt raportate Centrului de Dirijare în Situații Excepționale, de către punctele teritoriale de dirijare în situații Excepționale ale Comisiilor și subdiviziunile IGSU care monitorizează situația privind nivelul apei în râul Prut și fluviul Nistru

În acest sens, angajații IGSU comunică în continuare cu autoritățile publice pentru menținerea siguranței cetățenilor și întreprinderea tuturor acțiunilor necesare de prevenire a riscurilor. La moment în localitatea Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, echipe de salvatori lucrează intens pentru fortificarea unui dig de protecție cu lungimea de peste 50 m pentru protejarea culturilor agricole din lunca râului Nistru.

Amintim că pe parcursul ultimelor zile salvatorii, reprezentanții autorităților locale, dar și cetățenii al lucrat pe mai multe sectoare de fortificare a digurilor de protecție în raioanele Soroca Ștefan Vodă, Căușeni, Rezina, Anenii Noi, dar și Vadu lui Vodă din municipiul Chișinău.