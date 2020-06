La împlinirea a zece ani de Parteneriat Strategic România-Republica Moldova, este nevoie de un proiect comun care va contribui la dezvoltarea localităților din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în această dimineață de către președintele Platformei DA, Andrei Nastase, cu liderul Ligii aleșilor locali PNL România, Gheorghe Flutur.

„Se împlinesc în acest an 10 ani de Parteneriat Strategic între România și Republica Moldova, un parteneriat asumat la detaliu de către România pentru sprijinirea comunităților și întregii societăți din Republica Moldova. Am parcurs cu obiectivitate coordonatele Parteneriatului Strategic dintre cele două țări și am fost informat în detaliu cu privire la perioada foarte complicată prin care trece Republica Moldova, iar îngrijorarea lui Andrei Năstase este legitimă și realistă. Putem face acest lucru, iar noi, aleșii locali ai Partidului Național Liberal, partid care astăzi, alături de Excelența Sa, președintele României, domnul Klaus Iohannis, conduce România, vom prelua inițiativa de a iniția, într-un timp cât mai scurt, semnarea mai multor parteneriate de înfrățiri între comunități din România și Republica Moldova”, a declarat Flutur, potrivit presei din România.