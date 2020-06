Un acord privind investigarea furtului miliardului din sistemul bancar moldovenesc a fost semnat recent între Procuratura Republicii Moldova și Procuratura din Letonia. Discuțiile privind formarea unui grup de lucru comun moldo-leton privind investigarea furtului miliardului au demarat în octombrie 2019.

Fostul șef al Procuraurii Anticorupție, Viorel Morari, susține că acest acord a fost semnat cu întârziere, iar grupul de lucru moldo-leton pentru investigarea furtului din sistemul bancar urma să fie format cel târziu în luna ianuarie.

„În octombrie anul trecut, am fost într-o deplasare la Riga, unde am discutat, în incinta Procuraturii Generale letone, referitor la subiectul fraudei bancare și despre formarea unui grup de lucru în acest sens. În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de investigarea atât a fraudei bancare, cât și a Laundromatului rusesc. Deplasarea a fost finanțată de Banca Mondială. La revenire, i-am raportat procurorului general interimar. Totodată, am desemnat un procuror din Procuratura Anticorupție să elaboreze proiectul viitorului acord”, a precizat Morari.