La rândul lor, cei de la Air Lease Corporation speră că buna relație cu HiSky se va materializa în și mai multe astfel de achiziții.

„ALC are plăcerea de a anunța acest nou contract de închiriere cu HiSky Moldova. Ne-a impresionat planul de afaceri care stă la baza acestei noi linii aeriene din Moldova și suntem onorați de faptul că anume noi le furnizăm primele aeronave - A319 și A320, astfel încât să își poată lansa compania aeriană în această vară. Așteptăm cu nerăbdare să ne extindem parteneriatul în următorii ani", afirmă David Beker, Vice President and Head of Aircraft Sales & Trading at Air Lease Corporation.