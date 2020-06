Pe când avea doar trei ani, Tincuţa risca să ajungă la orfelinat pentru că mama sa biologică a părăsit-o. Norocul ei a fost că soţii Pintilei şi-au dorit să devină asistenţi parentali profesionişti. Astfel, în loc să ajungă la casa de copii, Tincuţa a fost primită în braţele unei familii iubitoare.

„Când noi am mers la prima întrevedere, era cumva foarte deosebită. Tina s-a văzut în poze cu probleme de sănătate”, a menţionat Marina Pintilei, asistent parental.

Acasă, familia Pintilei mai avea doi copii biologici. Acest lucru însă nu i-a oprit pe cei doi soţi să o primească în căminul lor şi pe Tina.

„Nici nu ştiam dacă sunt din această familie, doar am spus mama şi tata. Acum sunt fericită că sunt în această familie şi mă bucur de toată iubirea pe care mi-o transmit ei. Familia mea îmi dă aripi ca eu să-mi împlinesc visele şi eu sunt sigură pe viitorul meu”, a spus Tina.

Tina este premiantă la şcoală, scrie poezii, iar visul ei cel mai mare este să devină medic.

„Aceasta este camera mea, aici am succesele mele. Diploma cu care mă mândresc este asta. Am participat la concursul COMPER şi am obţinut locul întâi, 95 de puncte din 100. Tabelul de performanţe şcolare, aici am toate succesele mele şi este verde pe linie”, a mai menţionatTina.

Recent, în familia Pintilei a mai apărut un copil.

„Am ajuns să ne sune, să ne spună că este un băieţel de un anişor care nici nu merge, care nici nu vorbeşte şi el avea o oarecare întârziere în dezvoltare încă. Şi am ajuns la casa de copii să-l vedem, care a făcut progrese enorme şi acum face cinci ani”, a specificat Marina Pintilei, asistent parental.

În prezent, 841 de copii cresc în 406 familii înregistrate de asistenţi parentali profesionişti. Din păcate, numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească rămâne a fi unul destul de mare, deoarece mulţi oameni încă ezită să devină asistenţi parentali şi să salveze destine.

„Eu văd schimbările acestor copii. Chiar un procent să fie luat de la noi şi eu sunt sigură că acel procent de educaţie, de tot ce investesc eu astăzi în ei, o să-i ajute în viaţă”, a concluzionat Marina Pintilei, asistent parental.