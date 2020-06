Vasile Guțu este un octogenar din Botanica, locuiește într-un apartament împreună cu cinci pisici și o cățea - Mosika.

A lucrat toată viața cu mașinile. Imediat după armată a urmat cursurile Institutul de Transport din Omsk și a lucrat inginer mecanic în Kemerovo până în anii 1970, când s-a întors în patrie. Aici a ajuns chiar director la o direcție de transport.

Are grija de șase pisici, pe cinci le ține acasă, iar una, bicoloră, alb-roșcată, Murka, o ține afară. Când iese în curte, Murka se ține scai de el, i se așază în poale, toarce și se mâțâiește. Le hrănește pe toate, o parte din pensie o dă pe hrana animalelor de care îngrijește. Spune că dintotdeauna a iubit animalele. În satul în care a crescut, Ulmu, a avut multe jivine pe lângă casă. Le iubește pentru că are un suflet bun, așa își explică pasiunea. „Eu iubesc animalele de mititel, acasă, la țară, aveam și oi, și capre, și cal, și vițel, și câine, cu animalele sunt deprins”.

Bătrânelul povestește cum au apărut pisicile la el: „Eu mă primblu dimineața, la amiază și seara cu câinele. Fac un cerc împrejurul școlii și grădiniței. Am văzut într-o zi niște copii privind o pisică ce năștea în buruienile de lângă grădiniță. Mi-a stat milă. M-am întors acasă, am lăsat câinele, am luat o cutie și am mers la acei buruieni, am strâns nou-născuții și pe mama și i-am adus în apartamentul. Era sfârșit de septembrie, în curând veneau frigurile, nu ar fi supraviețuit până la primăvară”.

A vrut să țină pisicii până vor renunța la laptele matern, apoi să dea anunț că se caută stăpâni pentru feline. A reușit să găsească stăpân pentru doua pisici din cele șapte. Pe celelalte feline, neavând cui să le ofere, le-a lăsat în apartament. A decis, acum trei ani, să le dea afară, să aibă grijă de ele așa cum are grijă de Murka. Una dintre pisici s-a speriat, a fugit, și a ajuns blocată în conducta pentru deșeuri, între etaje. A venit o voluntară de la protecția animalelor, Aliona, a deschis acea conductă și a reușit să o scoată. De atunci a renunțat la ideea de a da pisicile afară. „Ce să fac dacă eu de fire sunt un om bun, le cumpăr hrană, am grijă de ele”.

Îi sună telefonul mobil, un model vechi, cu ecran mare și cu butoane, ținut într-o husă neagră, un telefon care-l mai vezi doar la persoanele în etate. Vocea din telefon îi mulțumește pentru grija pe care o poartă animalelor și îi propune ajutor: hrană pentru feline și pentru el. Bătrânelul refuză și spune că deja a primit un ajutor substanțial și mai adaugă că chiar își permite de unul singur să aibă grija de el. „Vă sunt foarte recunoscător, vă mulțumesc enorm, dar mi-au adus deja de toate, pentru doi ani înainte”. Într-adevăr, chiar înainte de interviu, a venit o femeie de la caritate.md și i-a adus două sacoșe imense cu produse alimentare, două grămezi de cutii cu hrană pentru mâțe, un sac de hrană pentru câine, niște detergent și ulei. Moșul a privit nedumerit acele ajutoare și a vrut să lase din sacoșa cu merinde, că cine o sa mănânce atâta!

Sunt 12 ani de când locuiește singur. Dar și când soția era în viață a adoptat câini maidanezi. Mosika este al treilea câine pe care îl îngrijește. „M-am deprins cu ei de parcă ar fi copiii mei, eu nu-i obijduiesc, nu-i fugăresc, îi hrănesc la timp, le iau spinări de pui. Dar pisicile mele de acasă nu se dau în brațe, sunt sălbăticuțe, dar când mă culc, ele se se ghemuiesc în jurul meu”, râde bătrânul.

La Velmart, s-a întâmplat că mâncarea pentru animale este compartimentată după calitate și preț. Bătrânul a încurcat codurile, respectiv, prețurile când a cântărit semifabricatele pentru feline. După ce a achitat la casă și voia să iasă, de el s-a apropiat un paznic, a cercetat mult cecul, a cercetat marfa, a verificat și a descoperit că magazinul este păgubir de 14 lei. Se pare că paza a știut din timp că moșul a bătut greșit codul, dar nu s-a apropiat să repare greșeala, să-l ajute. Bătrânul i-a spus paznicului că e o eroare, și că e gata să achite diferența. Panizul a chemat poliția.

Domnul Guțu spune că poliția a avut o atitudine bună față de el, dar și el a fost un infractor ascultător. „Mi-au spus să merg după ei, și am mers, mi-au spus să urc în mașină, și am urcat. Ei au început să scrie ceva, probabil un proces verbal, apoi m-au lăsat singur în cabinet. Am stat puțin, apoi i-am căutat pe coridor, afară. Am văzut că nu-i pot găsi pe polițiștii mei și am plecat, am venit acasă”, spune Vasile Guțu.

Bătrânul e trist pentru că, crede el, îi face de rușine pe apropiați, pe fiul său care locuiește în apropiere. Îi pare rău că fapta lui a fost mediatizată. Îi spun că nu e nimic nimic rușinos, că a greși e în firea omului, iar a avea grijă de feline și câini e chiar uman.

Nu se teme de coronavirus pentru că, zice, la vârsta lui nu se mai teme de nimic. De pisici o sa aibă grijă fiul, iar cățelușa, Mosika, este deja promisă unei femei bună la suflet.

Mosika este a treia cățelușă de care are grijă. Prima cățelușă, o maidaneză, a fost Marta, iar pe a doua, tot maidaneză - Fukushima.

La o plimbare în parc, într-o zi de primăvară, pe Marta a mușcat-o o căpușă. Cățeaua s-a îmbolnăvit de gălbănări și a murit peste o săptămână.

Pe Fukushima a înfiat-o din stradă, era bolnavă de pitiriazis, a lecuit-o cu injecții. S-a întâmplat în 2011, după marele cutremur din Japonia și accidentul nuclear de la Fukushima. De aici și numele cățelei. Fukushima a trăit patru ani cu moșul Vasile până într-o zi nefericită: a fost strivită de o mașină, în curtea blocului, chiar față de el. Fukushima a murit momentan. Vasile Guțu a plâns atunci.