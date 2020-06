Proiectul de lege pentru anularea examenelor de bacalaureat, sesiunea 2020, votat de Parlament la 21 mai, este discriminatoriu față de unele categorii de absolvenți, pe care îi exclude. O spune avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, care precizează că este vorba despre absolvenţii din stânga Nistrului, ai ciclului zero din instituţiile superioare , absolvenţii care au picat un examen sau două anul trecut şi s-au înscris pentru susţinerea examenului pentru anul acesta şi absolvenţii colegiilor care nu au susţinut examenul şi au decis anul acesta să-l susțină.

Într-o conferință de presă la IPN, Maia Bănărescu a spus ca a atenționat despre normele discriminatorii din proiect încă la etapa care a precedat votarea acestuia, dar nu a fost auzită și proiectul a fost promovat în varianta propusă de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. „În opinia pe care am prezentat-o Parlamentului am indicat să se modifice proiectul şi să fie adoptată legea fără aceste poziţii discriminatorii. Cu regeret, legea a fost adoptată, vorbim despre legea nr. 71 din 21 mai 2020. Post-publicare am fost abordată de tinerii absolvenţi care se simt discriminaţi în raport cu ceilalţi absolvenţi de BAC, care nu vor susţine BAC-ul. Am zeci de petiţii, zeci de adresări de la toate categoriile de copii enumerate mai sus”, a spus avocatul poporului pentru drepturile copilului.

„Dreptul la educaţie şi dreptul la sănătate sunt drepturi fundamentale care sunt necesare pentru dezvoltarea complexă a copilului, dar sunt situaţii, cum este de exemplu situaţia pandemică, când aceste două drepturi sunt puse pe cântar, care este prioritar. Securitateta sănătăţii, dreptul la sănătate este prioritar, dar dreptul la educaţie se asigură copiilor prin metode alternative”, a menţionat Maia Bănărescu.



Maia Bănărescu spune că, deja după votul din 21 mai, Ministerul Educaţiei a publicat pe pagina web o propunere de modificare a legii, astfel ca examenele de bacalaureat sa fie anulate și pentru categoriile de absolvenţi care nu au fost vizaţi iniţial. „Sperăm că atât Guvernul, cât şi deputaţii vor ţine cont de opinia şi solicitărle mele în calitate de avocat al poporului pentru drepturile copilului şi de aceste opinii care sunt expuse astăzi aici de acei copii, acei tineri care sunt parte a celor trei categorii de absolvenţi pe care i-am enumerat”, a agăugat Maia Bănărescu.



Alexandru Sedîh, din regiunea transnistreană, absolvent al ciclului zero al unei instituții de învățământ din Republica Moldova, a declarat că reprezintă opinia a 200 de studenţi ai ciclului zero, din diferite instituții superioare, care au fost instituţionalizaţi în baza certificatului de 11 clase din în regiunea transnistreană, dar au venit pe malul drept să facă clasa a 12-a. Acesta susţine că curricula a fost aceeaşi ca şi la liceeni, dar din motive neclare, Guvernul şi Parlamentul au considerat că ei trebuie să susţină BAC-ul, deși pentru ceilalți absolvenți a fost anulat.

Alexandru Sedîh spune că absolvenţii transnistreni sunt expuşi riscului de infectare cu noul coronavirus, în contextul în care situaţia epidemiologică din Republica Moldova se înrăutăţeşte.



Alt argument ar fi că aproape 95 de procente din studenţi locuies în regiunea transnistreană, iar în legătură cu situaţia epidemiologică, circulația este restricționată. Ajunși pe malul drept, tinerii trebuie să stea două săptămâni în carantină. O altă problemă enunţată ţine de spaţiul locativ. Majoritatea studenţilor locuiau în cămine, iar acum acestea s-au închis, iar absolvenţii trebuie să găsească loc de trai pe perioada susţinerii examenelor.



Iuliana Chihai, absolventă a unei instituții de învățământ, restanțieră la BAC din 2019 a vorbit în numele a aproximativ 2000 de absolvenţii care au picat examenul anul trecut şi s-au înscris pentru susţinerea examenului pentru anul acesta. „Vreau să-mi exprim în numele celor menţionaţi anterior dezaprecierea faţă de hotărârea luată de Parlament, prin care se anuleză bacalaureatul în acest an doar pentru 17459 de absolvenţi care finalizează programa de liceu. Noi ne simţim neglijaţi şi totodată lăsaţi mai pe urmă, deoarece cei din Parlament au motivat că această decizie poate fi modificată doar în cazul în care situaţia epidemiologică din ţară se schimbă”, a spus absolventa.



Iuliana Chihai a precizat că, împreună cu mai mulţi colegi, au încercat să creeze petiţii online, să scrie diferitor funcţionari publici în legătură cu acestă decizie de a fi expuşi riscului de a se îmbolnăvi. De asemenea, au făcut demers către Ministerul Educaţiei, dar saptămâna trecută au primit raspuns că deja orarul examenelor a fost aprobat.



Potrivit unui sondaj realizat anterior de către Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, 80 de procente din pretendenţii la BAC au optat pentru anularea examenului şi doar 19 procente doresc să-l susţină.