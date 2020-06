O nouă companie aeriană „Air Basarabia” vrea să obțină Certificat de Operator Aerian. În spatele acesteia ar sta oameni influenți din politica moldovenească, conform zvonurilor apărute în mediul online și în presă. Autoritatea Aeronautică Civilă respinge acuzațiile iar directorul companiei „Air Basarabia”, Serghei Arzumanean, a declarat că până nu obține Certificatul de Operator Aerian nu face declarații pentru presă.

Zilele trecute, omul de afaceri Alexandru Machedon atrăgea atenția autorităților că o pretinsă companie care s-ar fi numit „Air Basarabia” ar fi depus eforturi „considerabile” pentru obținerea certificatului de Operator Aerian de la Autoritatea Aeronautică Civilă din RM. Potrivit lui Machedon, numele său ar fi fost întrebuințat pentru a accelera și a debloca acest proces.

„Se zvonește că numele Alexandru Machedon ar fi fost întrebuințat în fel și chip pentru a accelera și a debloca acest proces. Vreau să declar oficial – eu nu am deschis și nu am nicio intenție de a înregistrara o companie avia. Nu am nicio atribuție la nicio companie din acest domeniu, astfel aș fi fost recunoscător autorităților dacă ar atrage atenția asupra acestui caz, sa nu ne trezim cu încă o schemă sau ilegalitate în domeniul aviației civile”, spunea omul de afaceri zilele trecute.

Potrivit surselor jurnal.md, noua companie care încearcă să obțină Certificatul de Operator Aerian - Air Basarabia - pare a fi afacerea unor băiețași șmecheri care fac uz de pârghiile administrative pe care le au în domeniul aviației civile. „Air Basarabia” ar urma să fie o companie-fiică a companiei turcești Onur Air, ceea ce înseamnă că toată infrastructura operațională, de la aeronave și până la echipaje, ar urma să fie turcești.

Compania Onur Air

În 2005, Deutsche Welle scria că firmei Onur Air i-a fost interzisă pentru mai mult timp aterizarea în patru state ale Uniunii Europene printre care Germania și Olanda. Iar din luna mai a aceluiași an, compania aeriană de transport Onur Air din Turcia a reprimit dreptul deplin de a ateriza în Germania.

Oficiul federal aeronautic a anunţat însă că Onur Air trebuie să îndeplinească toate condiţiile severe de securitate impuse. La sfârşitul lunii iulie, Oficiul federal urmează să facă noi verificări la Istanbul, la sediul companiei turceşti.

Influențe politice

În spatele „Air Basarabia” s-ar afla actualul șef al Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, și nașul său de cununie, Valentin Vizant.

Eugen Coștei a fost numit în funcția de director al Autorității Aeronoutice Civile în decembrie 2019 și a fost selectat în urma unui concurs organizat de Ministerul Economiei. Până atunci, acesta a activat în Proiectul TCB a Organizației Aviației Civile Internaționale în Kazakhstan, drept expert în legislația aeriană, a deținut și funcția de director Euro Aviation Consulting Team LTD, Director TANDEM AERO, director adjunct MoldATSA, dar și mai multe poziții în cadrul AAC.

La câteva luni după numirea în funcția de șef AAC, Ministerul Economiei i-a cerut demisia din propria inițiativă, fără a preciza motivul. Coștei nu a dat curs cererii și a rămas să-și exercite funcția și în prezent.

Valentin Vizant este cunoscut ca om de afaceri, dar și pentru implicarea sa în politică. Acesta este nașul de cununie al deputatului Grupului Pro-Moldova Sergiu Sârbu, fost membru de vază al PD. În perioada 2001-2009, Vizant a fost promovat în importante funcții publice de către președintele comunist Vladimir Voronin. De la consultant în Aparatul Preşedintelui până la secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC). Ulterior a condus Administrația de Stat a Aviației Civile și Î.S. Poșta Moldovei. În 2014, acesta a candidat la funcţia de deputat din partea Partidului Patria, condus de Renato Usatâi. Valentin Vizant nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile.

Eugen Coștei respinge acuzațiile

Irina Bodolică, responsabilă de comunicare cu presa a AAC, a declarat pentru Jurnal.md că la moment compania analizează cererea „Air Basarabia” pentru obținerea Certificatului de Operator Aerian.

„Eugen Coștei zice că „Air Basarabia” este un SRL, o companie cu răspundere limitată care a trimis cererea precum că intenționează să obțină certificatul de operator aerian și ulterior să devină companie aeriană. La rândul său, Autoritatea Aeronautică Civilă a luat acest act în lucru deja, iar procedura de examinare durează până la 90 de zile”, susține Irina Bodolică.

Șefa serviciului de presă al AAC a mai menționat că deocamdată nu se cunoaște dacă în spatele „Air Basarabia” ar sta compania turcească Onur Air.

„Nu cunosc asemenea detalii, urmează să examineze colegii toate aspectele și dacă vor corespunde criteriilor care sunt impuse de către RM și AAC, ulterior vor obține certificatul, în cazul în care vor întruni toate condițiile. Este o situație similară cum e HiSky. Deși pretind că sunt companie aeriană, induc oamenii în eroare - ei nu sunt decât o companie de vânzare a biletelor. Atât timp cât nu au obținut certificatul de operator aerian ei nu se pot numi companie aeriană”, a punctat Irina Bodolică.

Cât despre folosirea numelui lui Alexandru Machedon pentru obținerea acestui certificat, Irina Bodolică a menționat că nu cunoaște asemenea detalii.

Directorul companiei „Air Basarabia”: „După obținerea certificatului suntem gata să organizăm o conferință de presă”

Sediul companiei „Air Basarabia” se află în Chișinău, pe str. Albișoara 4. et.9, oficiu 912. Directorul companiei se numește Serghei Arzumanean. Infodebit.md ne arată că SRL-ul a fost fondat pe data de 6 februarie 2020, Aria de activitate – Transport aerian pentru pasageri.

Contactat de jurnal.md, Arzumanean nu a dorit să ofere informații despre care ar fi scopul companiei și cine stă în spatele acesteia.

„Eu am înțeles depre ce merge vorba. Eu pot să vă spun următoarele: la începutul lunii iunie, compania pe care eu o conduc a depus la Autoritatea Aeronautică Civilă actele pentru obținerea certificatului de operator aerian. Până la hotărârea autorităților menționate pentru obținerea sau refuzul acestui certificat, compania se abține de la comentarii pentru presă. După obținerea certificatului suntem gata să organizăm o conferință de presă și să răspundem la toate întrebările jurnaliștilor”, a declarat directorul SRL-ului.

Arzumanean este finanțatorul a altor cinci SRL-uri active, printre care și Organizația de Microfinanțare „3MIN CREDIT”.

Numele lui Arzumanean a apărut în presă în ianuarie 2020, când mai mulţi tineri au protestat față de scumpirea biletelor pentru transportul interurban. Aceștia au depus o petiție prin care cereau compensarea cheltuielilor de drum pentru elevi şi studenţi. În același timp transportatorii se opuneau acestei petiții, printre care și Serghei Arzumanean, care a declarat că: „Faptul că tinerii au o bursă mică este o altă problemă, dar transportatorii nu pot duce în spate toate problemele statului”.

Mai mult, sursele jurnal.md spun că în spatele companiei „Air Basarabia”, care ar fi o filială a companiei turcești Onur Air, s-ar afla Alexandru Dodon, fratele președintelui Igor Dodon. Acestă informația ar putea căpăta contur dacă luăm în calcul afinitățile șefului statului cu Turcia.

Jurnal.md l-a contactat de nenumărate ori pe parcursul zilei de astăzi pe Alexandru Dodon pentru a-i oferi dreptul la replică, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.

Sursa: jurnal.md