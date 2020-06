După ce anterior prim-ministrul Ion Chicu vorbit de un al doilea val al pandemiei în R. Moldova, care s-ar datora în mare parte măsurilor de relaxare a activităților economice, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Constantin Râmiș, susține că cel mai probabil premierul s-a referit la această evoluție, reieșind din situația din China, Coreea de Sud sau alte state.

Constantin Râmiș a menționat că un lucru important pe care au reușit să-l facă autoritățile antrenate în lupta de prevenire a răspândirii coronavirusului de la începutul pandemiei până în prezent a fost să încetinească procesul de contaminare a populației. Numărul de persoane infectate nu a crescut brusc, încât povara asupra sistemului de sănătate să fie una catastrofală.

„Nu am avut un salt al pandemiei, avem o situație de mai lungă durată. Cele mai multe estimări vorbesc de un al doilea val care s-ar produce în luna octombrie, fapt asociat cu începerea sezonului rece și a infecțiilor respiratorii. În dependență de măsurile de sănătate publică care vor fi întreprinse, situația se poate acutiza ori poate înregistra o descreștere. În ultimele săptămâni observăm o agravare. Dacă anterior am avut 240 de persoane în stare gravă, acum avem 400. Dacă două săptămâni în urmă erau 70 – 80 de persoane internate, azi dimineață (n.r. 16 iunie), spre exemplu, am avut 250. Acest fapt reflectă povara care apasă acum sistemul de sănătate”, a mai spus secretarul de stat.