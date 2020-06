Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, suspendat, Viorel Morari i-a adresat o scrisoare publică procurorului general Alexandr Stoinoglo în care îl atenționează pe acesta să demonstreze profesionalism, imparțialitate și să acționeze legal, dar nu în conformitate cu dorințele de a servi publicul cu senzații. Morari mai adaugă că este surprins să afle de potențiale dosare penale în privința sa „de la o persoană condamnată, cum este Platon Veaceslav, care pare să îndeplinească funcția de purtător de cuvânt al Procuraturii”.

Procurorul-șef suspendat al PA spune că în februarie a depus la Procuratura Generală o cerere prin care a solicitat să fie primit de Stoianoglo în audiență, argumentându-și cererea prin necesitatea de a prezenta probe privind abuzurile comise de către procurorii subalterni și a evita o eventuală inducere în eroare de către aceștia.

„Până în momentul întocmirii acestei scrisori, nu am primit nici un răspuns (afirmativ sau negativ) la solicitarea mea, motiv pentru care am decis să Vă adresez această scrisoare deschisă. Un alt argument al adresării este reacția Procuraturii Generale la aparițiile mele publice în care am fost catalogat drept un inculpat și urmărit penal, pe care-l așteptați cu probe în instanță și la procuratură. Nu aș vrea să fiu așteptat în zadar, deoarece nu sunteți un Procuror General independent și imparțial. Regret să constat, că principalele eforturi ale Dvs, ocupând funcția de Procuror General sunt îndreptate spre consolidarea propriei imagini, prin discursuri publice populiste inspirate de comunicatori special contractați, dar fără a îmbunătăți activitatea procuraturii în ansamblu”, scrie Morari.